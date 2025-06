Pai do técnico António Oliveira estreou como jogador Benfica-POR contra o Remo em Belém

O novo técnico do Remo possui uma ligação de família com o Leão Azul. António Oliveira comentou na coletiva, que seu pai, Toni Oliveira, estreou como jogador profissional contra o Remo, no Baenão, em Belém, na temporada de 1968, pelo Benfica-POR. O novo comandante azulino afirmou que, essa coincidência pesou na contratação, mas acima de tudo, o projeto que o Remo mostrou, fez com que as coisas caminhassem de um jeito mais tranquilo.

“Claro que não foi a única coisa que me fez aceitar o desafio [o pai ter jogado em Belém contra o Remo], mas teve uma influência. Os projetos são as pessoas, a linda história que o Remo possui e a vontade de todos em ver a equipe na elite do futebol brasileiro. O que me motivou foram as pessoas que estão ao redor desse projeto, a seriedade com que me apresentaram e, principalmente, ver gente vencedora”, falou.

O novo treinador já comandou o Remo nesta semana, passou orientações e falou de como foi recebido, além do que viu nesses dias de Baenão. O comandante azulino falou da estrutura e comprometimento dentro do clube, tanto dentro, quanto fora das quatro linhas.

“Estou conhecendo o elenco e as características dele, dar conforto a cada um deles dentro do que podem nos oferecer, mesmo sabendo que não é em três ou quatro dias que se constrói uma equipe. O que me dá um certo conforto e tranquilidade, é o compromisso desses jogadores, a atitude competitiva, e a alta taxa de trabalho durante os treinos. Estou extremamente tranquilo, de resto vamos continuar trabalhando, pois meu trabalho requer tempo, repetição, até consolidar”, finalizou.