Remo: atacante é alvo da Série A e tem a maior multa rescisória do futebol do Pará, diz jornalista

O Remo atravessa um excelente momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Invicto e ocupando a vice-liderança, o Leão exibe um poder ofensivo que vem enchendo de orgulho os torcedores. Um dos principais nomes do ataque azulino é Pedro Rocha, destaque absoluto da equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Dono de gols importantes, o atacante tem chamado atenção de clubes da Série A. No entanto, Pedro Rocha possui uma multa rescisória de R$ 30 milhões, segundo informações do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

Pedro Rocha em evidência

Após sete rodadas, o Remo é considerado o time a ser batido na Série B. A boa campanha chama a atenção da imprensa e do mercado, o que naturalmente coloca os jogadores em evidência — e Pedro Rocha é um dos mais visados.

VEJA MAIS

Na atual temporada, o atacante disputou 18 partidas com a camisa azulina, marcou oito gols e distribuiu duas assistências. Só nesta edição da Série B, já balançou as redes quatro vezes. O desempenho atraiu o interesse de clubes e empresários, mas o clube paraense estabeleceu uma multa rescisória histórica: R$ 30 milhões, a maior já registrada no futebol do Pará.

Janela curta e movimentação no mercado

O interesse por jogadores tende a aumentar com a proximidade da próxima janela de transferências, que será aberta em 2 de junho. Essa janela, apelidada de “Janela de Transferência do Mundial de Clubes”, será curta: vai até o dia 10 do mesmo mês. Nesse período, jogadores podem deixar suas equipes mediante propostas de outros clubes.

O mercado da bola vive de especulações, e tanto times da Série A quanto da Série B buscam reforços para os seus elencos. Assim como o Remo é alvo de assédio por parte de clubes e empresários, o próprio Leão também se movimenta nos bastidores em busca de novas peças para equilibrar o grupo.

Reforços a caminho?

Em entrevista ao canal RS Sports, o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, afirmou que o clube está atento ao mercado e já avalia alternativas para reforçar o elenco. No entanto, ele não revelou quais posições estão sendo priorizadas.

Próximo desafio

Vice-líder da Série B, o Remo enfrentará o Atlético-GO no domingo (16), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. A partida terá cobertura lance a lance pelo portal OLiberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+.