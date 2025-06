Novo técnico do Remo comenta sobre o Re-Pa e diz: 'clássicos não se jogam, ganham-se'

O Remo apresentou oficialmente seu novo treinador. O português António Oliveira chega ao Remo para tentar levar o Leão à Série A, às vésperas do clássico Re-Pa. O treinador afirmou que já viu o clássico Rei da Amazônia pela televisão, mas agora quer vivenciar o que é o Re-Pa e afirmou que é um jogo diferente e que precisa ser vencido.

“É uma honra e uma responsabilidade estrear em clássico, não sei o que é o Re-Pa, pois só vi pela televisão, quero sentir. Quero conhecer o Fenômeno Azul, essa torcida apaixonante e intensa que falam, quero viver bons momentos com eles, e quero ganhar o jogo”, disse.

António Oliveira afirmou que o clássico é peça fundamental no processo do objetivo final que é o acesso. O novo treinador do Leão disse que quer partilhar bons momentos em Belém e que isso passa em vencer o clássico Re-Pa.

"Os clássicos não se jogam, ganham-se. Temos também a rivalidade que existe neles (clássicos). Estou com uma emoção e uma ansiedade grande em conhecer, partilhar momentos bonitos, mas sábado, apesar de ser o clássico mais jogado no mundo, é apenas mais um jogo, são três pontos importantes para contabilizarmos no nosso objetivo final. Temos o objetivo claro de colocar o Remo na elite do futebol brasileiro”, falou.