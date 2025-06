Regularizado no BID, Antônio Oliveira poderá estar em campo pelo Remo no clássico deste sábado (21)

Apresentado como novo treinador do Clube do Remo nesta sexta-feira (20), o técnico português, Antônio Oliveira, está devidamente regularizado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF. Com isso, ele poderá estar em campo com o Remo durante o Re-Pa deste sábado (21) no Mangueirão.

Antônio Oliveira já está regularizado no BID. (Foto: Reprodução/BID CBF)

O Clube apresentou o novo comandante na manhã de hoje, que já chega com o Clássico da Amazônia como primeiro desafio a frente do Leão. O treinador comentou sobre a importância de somar pontos e sua expectativa em relação à experiência com o Re-Pa.

"Os clássicos não se jogam, ganham-se. Temos também a emoção e a rivalidade que existe neles. Estou com uma emoção e uma ansiedade muito grande de conhecer, partilhar momentos bonitos, mas amanhã, apesar de ser o clássico mais jogado no mundo, é apenas mais um jogo, são três pontos importantes para contabilizarmos no nosso objetivo final. Temos o objetivo claro de colocar o Remo na elite do futebol brasileiro", disse.

Aos 42 anos, António tem passagens por clubes como Santos, Athletico-PR, Corinthians, Sport, Coritiba e Cuiabá. Seu último trabalho foi no Sport, onde atuou em apenas 4 jogos, sendo demitido logo depois.

A expectativa é que António Oliveira se reúna com a diretoria nos próximos dias para discutir possíveis reforços para a janela de transferências do próximo mês.

Remo e Paysandu se enfrentam pela 779ª vez na história. Este será o primeiro clássico pela Série B em 19 anos. O duelo ocorre no sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa em O Liberal, com transmissão Lance a Lance e narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)