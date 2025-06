'Momento que marca a minha carreira', diz António Oliveira em apresentação oficial no Remo

O treinador do Remo, António Oliveira, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (20). O técnico assumiu o clube no início da semana, mas só foi anunciado na quinta-feira (19). O português chega com a missão de dar continuidade ao trabalho de Daniel Paulista, que saiu para o Sport-PE, e colocar o Leão Azul na briga pelo acesso à Série A. Na apresentação, o novo comandante azulino falou sobre a felicidade de comandar a equipe.

“É um momento que marca a minha carreira”, disse o treinador, que lembrou que seu pai estreou como jogador pelo Benfica, de Portugal, em uma partida contra o Remo.

“Claro que não foi a única coisa que me fez aceitar o desafio, mas com certeza teve uma influência. Os projetos são as pessoas, a linda história que o Remo tem e a enorme vontade de todos em ver a equipe na elite do futebol brasileiro. O que me motivou foram as pessoas que estão ao redor desse projeto, a seriedade com que me apresentaram e, principalmente, ver gente vencedora, como quem está ao meu lado direito [Marcos Braz]”, declarou o novo técnico azulino.

ACOMPANHE A COLETIVA AO VIVO

Ainda em sua primeira fala, António destacou que está no time para ajudar o clube a vencer e alcançar os objetivos dentro e fora de campo. A estreia do treinador será no clássico deste sábado (21), contra o Paysandu, no Mangueirão, válido pela 13ª rodada da Série B.