Borasi encaminha acerto com rival do Paysandu na Série B, diz site

O atacante argentino Benjamín Borasi está próximo de deixar oficialmente o Paysandu para acertar com outra equipe da Série B. Conforme informações do GE de Santa Catarina, o Criciúma-SC encaminhou a contratação do jogador para a sequência da temporada.

De acordo com a publicação, a contratação seria por meio de empréstimo e deve ser oficializada na próxima janela, em julho. O clube e o jogador já teriam assinado um pré-contrato. Vale destacar que Borasi pertence ao Sarmiento de Junín, da Argentina, e o contrato com o Paysandu vai até o próximo mês.

Com isso, se confirmada a transferência, Borasi fará companhia ao atacante Nicolas, que também deixou o Papão no meio da temporada.

Oficialmente, Borasi ainda não foi desligado do Paysandu, mas o atleta não tem mais intenção de permanecer na equipe. O atacante segue treinando com o time até o final do contrato, em julho. Às vésperas do jogo contra o Cuiabá-MT, válido pela 11ª rodada da Série B, o jogador pediu para deixar o Papão. O pedido foi uma surpresa para a diretoria, que estava com a renovação bem encaminhada.

Segundo informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube, o Paysandu teria oferecido um bom acordo financeiro ao argentino, que recusou em cima da hora.

Borasi fez parte do pacote de jogadores estrangeiros que chegou ao Bicolor em 2024. O atacante foi um dos poucos que deram certo e se tornou uma peça importante na reação do time na Série B da temporada passada. Neste ano, o argentino teve bons momentos em campo, mas teve problemas com lesões.

Ao todo, Borasi fez 39 jogos com a camisa do Paysandu – sendo 23 neste ano –, marcou cinco gols e deu quatro assistências.