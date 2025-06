Autor do gol do Paysandu no último Re-Pa da Série B relembra emoção do clássico: 'É diferente'

Remo e Paysandu fazem mais um duelo da sua história neste sábado (21). A última vez que a dupla Re-Pa se enfrentou na Série B foi em 2006, precisamente no dia 31 de outubro, na 33ª rodada do campeonato, que terminou com a vitória azulina por 3 a 1. Um dos personagens daquela partida foi o paranaense Aldrovani.

O ex-jogador marcou o único gol do Bicola no último Re-Pa da Série B e, em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, relembrou a emoção de disputar o clássico.

“Só quem esteve ali dentro sabe a dimensão que é jogar um clássico Re-Pa, e ainda mais poder fazer gol e sentir toda a sensação que as torcidas proporcionam fora de campo”, declarou o ex-jogador.

Aldrovani teve duas passagens pelo Papão: uma em 2003 e outra em 2006 - quando chegou para reforçar o elenco na segunda parte da temporada. Tendo ficado de fora do primeiro turno, o então jogador atuou apenas no segundo turno e, mesmo 19 anos depois, a memória daquele clássico ainda está viva, e ele lembra com clareza o gol - que deu esperanças aos bicolores.

“O Remo saiu na frente e a gente, na sequência da jogada, já conseguiu empatar o jogo. Foi uma bola roubada do lado esquerdo pelo João Vitor, ele carregou e já fez o cruzamento. Eu consegui antecipar o goleiro do Remo e botar a bola para dentro”, detalhou o ex-jogador, que não esquece a emoção da torcida.

“Vendo a nação bicolor vibrar, os meus companheiros de banco, todos se abraçando, ainda com aquela esperança de conseguir reverter o placar. É sempre importante. Eu lembro sempre disso: quando você assiste novamente, você fica arrepiado, fica emocionado de ver o gol, jogando pelo Paysandu, vendo a torcida vibrar, que é muito vibrante”, completou.

Tendo vivido a emoção de jogar o Re-Pa e com toda a experiência no futebol brasileiro, Aldrovani considera o clássico paraense um dos maiores do Brasil. Para ele, a atmosfera e a potência do jogo são incomparáveis, especialmente por causa da torcida.

“É diferente”, afirmou. “A vibração, a atmosfera que a torcida coloca fora de campo impulsiona, empurra, motiva sempre os jogadores. Às vezes, os ânimos ficam meio alterados, mas é a rivalidade. Eu espero que, nesse próximo jogo agora, no sábado, haja respeito fora e dentro de campo, entre torcidas e jogadores”, ressaltou o ex-atacante bicolor, que vai acompanhar o clássico e estará na torcida pelo Paysandu.

Paranaense, o ex-jogador rodou o Brasil por conta dos times em que jogou, mas Belém tem um lugar especial em seu coração. Segundo ele, a cidade lhe rendeu boas lembranças nas duas passagens.

“Belém é uma cidade maravilhosa. Fui muito bem recebido nas duas vezes em que morei com a minha família, esposa e filho. Sempre muito bem recebido pela torcida do Paysandu e pelos moradores de Belém”, comentou.

Na torcida pelo Papão, Aldrovani ainda revelou um desejo: ver o clássico Re-Pa na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Eu ouvi algum torcedor - na verdade, não tenho certeza se foi o Robgol, se foi o Vandick -, mas algum deles falou, e eu tenho a mesma convicção: seria maravilhoso ver um clássico Re-Pa na Série A do Campeonato Brasileiro”, concluiu o ex-jogador.

Agenda

A partida entre Remo e Paysandu ocorre neste sábado (21), a partir das 18h30, no Mangueirão. O duelo é de extrema importância para o Papão, que tentar deixar a lanterna do campeonato, e para o Leão Azul, que quer voltar o G-4. A partida terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance.