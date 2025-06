Estudo aponta Remo como favorito para o clássico contra o Paysandu na Série B

A dupla Re-Pa se reencontra na Série B no próximo sábado (21). O duelo ocorre cerca de 20 anos após o último jogo entre as equipes na Segundona. Atualmente, os times estão em situações diferentes: enquanto o Remo briga para se manter na parte de cima da tabela, o Paysandu tenta sair da zona de rebaixamento. Para o confronto, o time azulino também é o favorito.

Segundo as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo vai com vantagem para o clássico. Mandante, o clube tem 44,7% de chances de vencer, enquanto o Paysandu possui 20,9% de sair como vencedor. Já para um empate, a probabilidade é de 34,3%.

Vale destacar que, na Série B, o Remo ainda não perdeu em casa. Na sétima colocação da tabela, com 20 pontos, a equipe azulina tem cinco vitórias e um empate como mandante até o momento. As duas derrotas que sofreu na competição foram como visitante.

Já o Paysandu, que tenta se recuperar no campeonato, venceu apenas uma partida em casa até agora, empatou duas e perdeu três. Os resultados estagnaram o time bicolor na zona de rebaixamento. Atualmente, o Bicola ocupa a 20ª posição, com apenas sete pontos.

Apesar de o Leão Azul ser o mandante, o jogo terá torcida das duas equipes, o que criará uma atmosfera diferente para o confronto. Além disso, o Remo vem de derrota para o Athletico-PR na 12ª rodada, enquanto o Paysandu venceu o Botafogo-SP — o que torna o duelo mais imprevisível.

A partida entre Remo e Paysandu ocorre no próximo sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.