Clássico Re-Pa na Série B: Remo com desfalques certos e Paysandu buscando liberação do DM

O clássico entre Remo e Paysandu, a partida mis aguardada pelos torcedores paraenses, está próxima, é neste sábado (21), às 18h30, no Mangueirão. O retorno do clássico Rei da Amazônia à Série B despois de 19 anos, coloca o Leão brigando na parte de cima da tabela e o Papão lutando contra o rebaixamento. Para a partida, os times poderão ter desfalques importantes e, quem sabe, alguns retornos, de acordo com o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

A atmosfera do Re-Pa é outra, é absoluta e faz com que o clássico tenha poderes antes nunca visto. O jogo vale 3 pontos, o mesmo que qualquer outra partida, mas o Re-Pa não é uma partida qualquer e os times trabalham forte para chegarem ao Colosso do Bengui com o mínimo de problemas no elenco.

Do lado azul-marinho da Avenida Almirante Barroso, alguns desfalques já certos. O Remo não terá três jogadores, são eles: O zagueiro Reynaldo, que levou o terceiro cartão amarelo, o volante Caio Vinícius e o meia Régis, que estão machucados. Por outro lado, o Remo poderá contar com o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus e o lateral-esquerdo Sávio. Eles jám treinaram com o grupo estão prontos para o clássico. O lateral-direito Marcelinho, que passou por uma ressonância cardíaca é dúvida.

Já pelo lado alviceleste da Avenida Almirante Barroso, o clima é de otimismo de que alguns atletas se recuperem para o clássico. Matheus Nogueira, Bryan Borges, Maurício Antônio, PK e Delvalle, estão no Departamento Médico e trabalham para voltar ao clássico. As chances são grandes que esses atletas retornem e sejam opções. Outro fator importante é que alguns atletas recém-contratados também poderão jogar, como é o caso de Thiago Heleno, Anderson Leite e Vini Farias, que podem estrear com a camisa bicolor.

