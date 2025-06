Al Ain x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/06) pelo Mundial de Clubes

Al Ain x Juventus disputam hoje, quarta-feira (18/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo será realizado às 22h (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington D.C., EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ain x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pelo GE, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Al Ain goleoy Baniyas por 3 a 0, empatou com Al Jazira por 1 a 1, venceu o Sharjah por 3 a 0, empatou sem gols com o Ajman e venceu o Al Nasr (EAU) por 2 a 0.

Já o Juventus passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Monza, dois empates de 1 a 1 com Bologna e Lazio, uma vitória de 2 a 0 sobre o Udinese e outra vitória de 3 a 2 sobre o Venezia.

VEJA MAIS

Al Ain x Juventus: prováveis escalações

Al Ain: Khalid Eisa; Salomoni, Kouadio, Cardoso, Abdelkarim; Nader, Park Yong-Woo; Al-Baloushi, Rahimi, Kaku e Laba. Técnico: Vladimir Ivic.

Juventus: Di Gregorio; N. Savona, Alberto Baio, Kelly; González, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, K. Yildez e Conceição. Técnico: Igor Tudor.

FICHA TÉCNICA

Al Ain x Juventus

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Audi Field, em Washington D.C., EUA

Data/Horário: 18 de junho de 2025, 22h