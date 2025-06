Juventus 'passa o carro' em goleada sobre o Al-Ain e destoa dos europeus no Mundial de Clubes

As equipes europeias têm decepcionado no Mundial de Clubes. Não foi o caso da Juventus, que estreou na noite desta quarta-feira, no Audi Field, em Washington DC. O time goleou o Al-Ain, dos Emirados Árabes, por 5 a 0 e assumiu a liderança do Grupo G. O Manchester City vem em segundo lugar, após vitória tranquila sobre o Wydad Casablanca.

O time do croata Igor Tudor não precisou ser brilhante diante da marcação fraca do adversário. Entretanto, a equipe pôde demonstrar seus pontos fortes, como os ataques pelos lados, e os talentos individuais do trio de atacantes, responsáveis pelos gols. Francisco Conceição e Kolo Muani fizeram dois cada, e Yildiz marcou um.

Defensivamente, porém, a Juventus pecou. O time precisou lançar mão de faltas em alguns contra-ataques do adversário e chegou a contar com a falta de qualidade na finalização do Al-Ain para não ser vazado.

A Juventus não teve dificuldade para impor seu jogo sobre o Al-Ain, principalmente pelos lados. Foi por um dos flancos, na direita, que a equipe começou a construir a vantagem. Alberto Costa recebeu após passes de Thuram e Francisco Conceição e cruzou. Kolo Muani subiu mais que todos para cabecear para o gol.

O volume de jogo continuou concentrado no ataque dos italianos. Francisco Conceição, joia portuguesa, abusava nas tentativas de dribles em vez de soltar a bola. Eventualmente, deu certo. Alberto Costa participou de novo, desta vez brigando caído pela bola, que sobrou para Conceição limpar dois marcadores e estufar as redes de Rui Patrício.

A Juventus mostrou que o lado esquerdo também funcionava, com avanço de Cambiaso. O ala passou para Thuram que entregou para Yildiz. O camisa 10 dominou e rapidamente chutou de fora da área para marcar um golaço, o terceiro do time italiano.

O Al-Ain tentou buscar o jogo e chegou até a área adversária, mas sem assustar. A equipe de Vladimir Ivic conseguia sair em contra-ataques e buscava aproveitar os poucos momentos vulneráveis da Juventus, mas sem sucesso. Sem bola, o time era tenebroso na marcação.

Se postado, o Al-Ain já não dava conta do ataque adversário, quando a Juventus engatou um contra-ataque com espaço, veio o quarto gol. Thuram pifou Kolo Muani, nas costas do zagueiro Kouamé. O francês bateu de trivela para o fundo das redes.

Nem quando pareceu dar certo, o Al-Ain teve sucesso. A equipe voltou do intervalo "na pilha" e fez um levantamento na área da Juventus com apenas um minuto. O goleiro Di Gregorio espalmou para frente, e Rabia marcou, mas foi apontado impedimento.

Persistente, o Al-Ain volto a buscar o ataque. Laba teve a melhor chance até então, quando Rahimi fez bom trabalho em puxar a marcação e deixar o companheiro livre. O camisa 9 finalizou, mas Di Gregorio salvou.

O técnico Igor Tudor chegou a ficar irritado com a Juventus. Logo Francisco Conceição deu conta de tranquilizar o comandante, novamente em jogada individual.

Os erros de marcação da Juventus, nada aproveitados pelo Al-Ain, foram mitigados por mudanças de Tudor. Também ajudou que o time já tirava o pé na parte final do segundo tempo.

Com base nesta primeira rodada, é possível esperar que o Manchester City não precise fazer esforço para bater o Al-Ain no próximo jogo no dia 22, às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia.

Já a Juventus terá um adversário mais qualificado que o desta noite, o Wydad Casablanca, no mesmo dia, mas às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.