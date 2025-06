Português é o sexto estrangeiro a comandar o Leão

Os uruguaios Ricardo Diez, na década de 40, e Júlio Véliz, nos anos 50, o também uruguaio Juan Alvarez e o surinamês François Thyn, na década de 70, além do paraguaio Gustavo Morínigo no ano passado. Depois desses cinco técnicos, surge o português Antônio Oliveira como o primeiro europeu e sexto estrangeiro entre as centenas de treinadores que o Remo já teve no futebol. (Pesquisa de Orlando Ruffeil, memorialista do Leão Azul).

No que diz respeito ao Re-Pa, no mínimo, Antônio Oliveira é um fato novo que quebra as rotinas no Baenão e que já deve ter algum efeito na conduta do time. É a chegada de novos conceitos, novas relações e novas perspectivas. O tempo dirá o que isso significa.

Papão, quem é o homem-gol?

Nas primeiras décadas deste século, a torcida do Paysandu se fartou de artilheiros: Vandick, Robgol, Edil, Cassiano, Bergson, Nicolas... E agora, quem é o homem-gol?

Nicolas murchou e foi embora com 11 gols na temporada, empatado com Rossi. Como centroavantes, o Papão tem Benítez, Diogo Oliveira e Peterson, além de Vini Freitas, que ainda não estreou. Ninguém que faça lembrar os goleadores citados acima. Resta Rossi como maior esperança de gols para este Re-Pa, que é um jogo-chave para o futuro do time no campeonato.

BAIXINHAS

Com 26 cartões amarelos e nenhum vermelho, o Remo é o segundo time mais disciplinado da Série B, atrás da Chapecoense, que tem 21 amarelos e também não teve expulsões. Nesse ranking, o Paysandu é o 6º colocado, com 27 amarelos e um vermelho.

Mesmo sem marcar nas últimas três rodadas (perdeu pênalti contra o CRB), o remista Pedro Rocha segue liderando a artilharia da Série B, com seis gols. Em segundo, com cinco gols, estão Carlão (Ferroviária), Daniel Amorim (Operário) e Nathan Fogaça (Novorizontino).

Muito habilidoso com as palavras, Leandro Vilela aproveitou bem a entrevista coletiva da segunda-feira para “dourar a sua pílula”. Chamou atenção para os seus méritos, seu momento, sua importância no time e até para as suas aspirações. Tem contrato até 2026 e já trata da renovação.

Luizinho Lopes trocou de barco, mas não de maré. Saiu do Paysandu, descansou uns dias e embarcou no Vila Nova, que está numa sequência de cinco derrotas: uma na Copa do Brasil e quatro na Série B. O time desabou da vice-liderança para a 11ª posição do campeonato, com 16 pontos. No domingo, vai visitar o Amazonas.

Antônio Oliveira teve carreira breve e discreta como jogador (zagueiro) e virou técnico depois de alguns anos como auxiliar do pai, Toni Oliveira, em clubes do Irã, do Kuwait e da Eslovênia. No Brasil, já dirigiu Athletico Paranaense, Coritiba, Cuiabá, Corinthians e Sport.

Marcelo Rangel, Klaus, Sávio e Pedro Rocha não são mais problemas no Leão. Treinaram normalmente ontem e estarão em campo no Re-Pa. Marcelinho recomeça hoje os treinamentos. Só Reynaldo (suspenso), Caio Vinícius e Régis (lesionados) estão confirmados como desfalques.

Matheus Nogueira, Bryan Borges, Maurício Antônio, PK e Delvalle: cinco dos lesionados no Paysandu que estão ganhando condições de jogo para o Re-Pa. Outros ganhos são Thiago Heleno, Anderson Leite e Vini Farias, que estão prontos para estrear.

O gaúcho Rafael Klein, da FIFA, é o árbitro escalado para o Re-Pa. Uma segurança! O jogo, no sábado, vai começar às 18h30.