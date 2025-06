Antônio Oliveira, rigidez portuguesa no Leão

Bloco avançado, pressionando o adversário para roubar a bola já no ataque. A ideia de jogo do português Antônio Oliveira é o oposto do que o Remo vinha praticando com Daniel Paulista e Flávio Garcia. O time terá que se adaptar a um jogo mais agressivo, mais vibrante. No Re-Pa, já haverá alguns sinais na postura do time azulino.

Antônio Oliveira também é o oposto de Daniel Paulista no estilo rígido de comando. Tem linguagem direta, às vezes agressiva — inclusive com a imprensa —, dentro do padrão português. Os "portugas" focam em resultados, pouco se importando em fazer ou não fazer amigos. Oliveira já tem cinco temporadas no Brasil e deve ter sofrido alguma influência do jeito brasileiro, mas, ainda assim, deve causar um choque cultural no Baenão.

Papão trata o Re-Pa como mola propulsora

É óbvio que a vitória sobre o Botafogo/SP deu um novo gás ao Papão, mesmo com o mau desempenho. Nada mais providencial numa semana de Re-Pa. Pois bem, agora é tratar o clássico como mola propulsora — e entender que ele também pode ser água fria na fervura. O jogo do próximo sábado tem apelo para ditar o futuro do Paysandu no campeonato: entre decolar ou patinar.

Os fatores emocional e físico, que tanto atrapalharam, agora estão em franca ascensão. O Papão voltou a ser competitivo, mesmo ainda confuso. Lembremos que o time vinha murchando na última meia hora e que, ao contrário, cresceu contra o Botafogo. O time está emergindo do sofrimento e vendo no Re-Pa a afirmação de um novo ciclo. Vejamos.

BAIXINHAS

Semana de Re-Pa. Ocasião para o Ministério Público do Pará anunciar o novo grupo de atuação especial para eventos esportivos, especialmente no futebol profissional, coordenado por Nilton Gurjão, e que recoloca na área Domingos Sávio. É o MP na gestão de Alexandre Tourinho, com os desafios de sempre por segurança e demais direitos do torcedor/consumidor.

Placar das contratações de atletas na temporada: Paysandu 30 x Remo 26. Dos bicolores, já foram embora o goleiro Alisson, o volante Espinoza, o meia Giovanni e o atacante Matías Cavalleri. (Nicolas, Borasi, Juninho e Diogo Silva também saíram, mas eram remanescentes). Do Remo, só saiu o atacante Gabryel Martins.

A linha alta de Antônio Oliveira deve elevar a importância de Alvariño e Kayky Almeida, por serem zagueiros velozes. Ainda assim, para o Re-Pa, o novo técnico azulino deve ser econômico nas mudanças táticas, pelo pouco tempo de trabalho. O futebol paraense teve um técnico português em 2012: Luís Oliveira, no Santa Rosa.

Leandro Vilela, herói na vitória do Papão sobre o Botafogo/SP, nunca foi tão importante na Curuzu. O atleta, que chegou a manifestar intenção de sair, não só permaneceu como subiu de cotação com a crescente performance.

Edílson, Bryan, Quintana, Maurício Antônio, Dudu Vieira, Matheus Nogueira, Luca, PK, Martínez e Delvalle no Papão. Marcelo Rangel, Klaus, Caio Vinícius, Régis, Pedro Rocha, Vizeu, Sávio, Marcelinho, Jaderson e Maxwell. Está sobrando jogador sob cuidados médicos às vésperas do Re-Pa.

Volta Redonda x Avaí, hoje, às 19h30, é Re-Pa no conflito de interesses. Ao Remo, convém a vitória do Voltaço, para que o Avaí não pontue e não o ultrapasse na classificação. Ao Paysandu, interessa — e muito! — a vitória do Avaí, para que o Volta Redonda não avance no bloco de baixo. O VR é o primeiro time fora da Z4, com apenas três pontos a mais que o Papão.

Série D: Tuna em 2º e Águia em 3º lugar no Grupo A, com 9 das 14 rodadas cumpridas na fase classificatória. Na próxima rodada, dia 29, Tuna x Águia, em Belém.