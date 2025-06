Quem vem, Leão?

Há um compromisso de sigilo absoluto no Remo sobre a contratação do novo técnico. É fato, porém, que há tratativas com Maurício Barbieri. Mas o clube também encaminha negociações com outros treinadores. A intenção é que o novo comandante esteja com o time em Curitiba, sábado, contra o Athletico Paranaense.

O interino Flávio Garcia ganhou muita força após o trabalho feito na vitória sobre o Operário e já transmite confiança para uma nova missão, caso a contratação do novo técnico demore mais que o planejado. Garcia mostrou, em sua ótima entrevista coletiva pós-jogo, que sabia bem o que estava fazendo. Flávio Garcia, 37 anos, era coordenador da base do Retrô/PE antes de vir para o Leão, trazido por Rodrigo Santana.

Papão e o efeito da descrença

Experimente dizer, até mesmo a torcedores bicolores, que crê na salvação do Papão. Vai ouvir algumas reprovações agressivas. A cada jogo, cresce a descrença na reação do time — e, justamente por isso, talvez ela possa ajudar.

Desacreditados, menos pressionados, atletas e comissão técnica se veem mais desafiados. Vimos isso acontecer com o Remo do técnico Carbone, campeão paraense de 1999, que virou o cenário de absoluta descrença. No Papão, tudo vai depender do empenho e do esmero de Claudinei Oliveira e seus comandados, além das condições oferecidas a eles. O agravante é o fato de o time estar sendo reconstruído em pleno campeonato, sob extrema pressão.

Com 27 jogos pela frente, seis pontos abaixo do 16º colocado (primeira posição fora da Z4), o Papão tem estrada suficiente para mudar de rota. Vejamos se terá a devida competência.

BAIXINHAS

Sávio começou a Série B como reserva de Alan Rodríguez. Bastou o paraguaio ser suspenso por cartões amarelos para Sávio entrar, contra o Criciúma, e não sair mais. Contra o Operário, teve atuação perfeita e foi contemplado com as honras de herói ao marcar o gol da vitória azulina.

Fecha-se hoje a janela intermediária de transferências no futebol brasileiro. Fica a expectativa pelo anúncio de novos nomes no Papão e no Leão. Pelo menos até agora, não houve saída de atletas, exceto os descartados, como Nicolas, Ytalo, Gabryel Martins... Entre os azulinos, há expectativa pela contratação do atacante Marrony, ex-Vasco e Atlético Mineiro.

Benjamin Borasi saiu do Papão e deve ser anunciado pelo Criciúma, mas por fim de contrato, que coincidiu com a janela de transferências. Foi criada também expectativa pela saída do volante Leandro Vilela, possivelmente para o Criciúma, onde está Nicolas. Kevyn está indo para a Ponte Preta e Delvalle para o Guarani.

Para a expectativa criada, Peterson foi muito discreto na estreia pelo Papão em Cuiabá. Wendel Júnior pareceu mais promissor. Está se desenhando um novo Paysandu, mas só o tempo e as próximas rodadas dirão se a reforma é ou não solução.

Dos 25 jogadores que o Paysandu recebeu este ano, ainda não estrearam: o zagueiro Thiago Heleno (ex-Athletico/PR), os volantes Ronaldo Henrique (Avaí) e Nathan Melo (CRB), os meias Dener (Anápolis) e Anderson Leite (Guarani), os atacantes Willen Mota (Caxias/RS), David da Hora (CRB) e o grandalhão Diogo Oliveira, que estava no futebol uruguaio.

Esli Garcia reapareceu no Goiás contra o Volta Redonda. O venezuelano, que virou xodó no Paysandu, passou três meses afastado por causa de contusão. Com ou sem Esli, o Goiás vai enfrentar o Remo nos dias 25 de julho e 22 de novembro, e o Paysandu no dia 23 de setembro.

O Botafogo de Ribeirão Preto está na faixa de risco da tabela da Série B, no 16º lugar. Isso eleva a importância do jogo de sexta-feira para o Paysandu, que está na lanterna e mira justamente o Botafogo, o primeiro fora da zona de rebaixamento.