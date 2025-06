Zagueiro deve ser o grande acerto nas contratações do Leão

Zagueiro de 20 anos que coleciona convocações para seleções brasileiras de base e tem multa rescisória de 50 milhões de euros. Esse é Kayky Almeida, emprestado pelo Fluminense ao Remo, junto com o meia Freitas.

Os dois chegam como coadjuvantes, na companhia do badalado atacante Marrony, mas Kayky tem credenciais para ser o grande acerto entre as contratações anunciadas ontem pelo Leão Azul. Kayky tem apenas um jogo pelo time principal do Fluminense e uma passagem pelo futebol inglês. Foi cedido ao Remo porque precisa de sequência de jogos. A mesma necessidade tem o atacante Marrony, que vai trabalhar para reconquistar espaço no mercado, aos 26 anos.

Papão em manobra de alto risco

O Paysandu sai de um time que não rendia porque estava extenuado fisicamente para um time em ampla reforma, no calor e na pressão de uma luta contra o rebaixamento. Manobra de alto risco!

Claudinei Oliveira deve estar apostando nos intervalos de uma semana entre um jogo e outro nas próximas seis rodadas, que já têm datas confirmadas. Para reconstruir o time, o novo técnico terá o tempo que Luizinho Lopes não teve para a recuperação fisiológica dos atletas. O Papão opta por um recomeço, enquanto a concorrência trata de reforçar e engrenar os times. Essa manobra bicolor tão arriscada pode dar certo? Sim, pode — mas não de imediato. Em tese, as próximas rodadas não são nada promissoras.

BAIXINHAS

Maurício Garcez, novo atacante do Paysandu, é um maranhense de 28 anos que viveu ótima fase no Avaí em 2024, com 48 jogos, 9 gols e três assistências. Vem para Belém porque não teve êxito no Juventude (Série A). Ele, os meias Anderson Leite e Dener e o centroavante Diogo Oliveira já estarão à disposição de Claudinei Oliveira para o jogo contra o Botafogo/SP.

Antônio Oliveira, técnico português que fez grande sucesso no Cuiabá, mas fracassou no Corinthians e no Sport, entra nos noticiários do Remo, já em tratativas com o clube. Maurício Barbieri segue como possibilidade, e Zé Ricardo, como alternativa — entre outros nomes.

Thiago Heleno, que ainda não fez nenhum jogo este ano, só deve estrear na zaga do Paysandu contra o Remo, dia 21. O atleta já poderia jogar na sexta-feira, mas tem um jogo de suspensão a cumprir. Assim, a zaga bicolor segue com Novillo e Luan Freitas.

O Remo jamais venceu o Athletico Paranaense. O Furacão venceu os dois primeiros confrontos (1 x 0 e 2 x 0), em 1973/74. Depois, foram quatro empates (2 x 2, 1 x 1, 1 x 1 e 1 x 1). Mesquita é o artilheiro do Leão Azul no confronto, com três gols. Levantamento feito pelo memorialista azulino Orlando Ruffeil.

O Athletico Paranaense nunca esteve tão em baixa nos confrontos com o Remo. É o 12º colocado neste campeonato, com 14 pontos. O time é dirigido por Odair Hellmann, volante campeão brasileiro pelo Leão Azul em 2005. Ele e o auxiliar direto, Fábio Moreno, estão suspensos — assim como o volante Felipinho e o meia Zapelli. Os atacantes Isaac, Velasco e Julimar, e os laterais-direitos Dudu e Palacios, se recuperam de problemas físicos. O meia Patrick é dúvida, e o também meia Luiz Fernando está de volta ao time.

O volante Gabriel Bispo, que começou esta temporada no Paysandu, volta à Curuzu pelo Botafogo/SP. Outros ex-bicolores no time de Ribeirão Preto: o zagueiro Carlão (do time de 2024), o goleiro Vitor Souza, o meia Wesley Dias e o atacante Robinho.