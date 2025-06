Primeiro Robgol: ídolo do Remo visita Baenão e relembra hat-trick contra Paysandu; confira

O ilustre Robinho, ídolo do Remo e protagonista de um dos clássicos Re-Pa mais importantes do século — o duelo histórico contra o Paysandu em 12 de novembro de 2000, pela Copa João Havelange — visitou o Baenão nesta semana que antecede o aguardado confronto válido pela 13 ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Carinhosamente apelidado pela torcida azulina de “primeiro Robgol do futebol paraense”, o atacante destacou a emoção de retornar ao clube que tem no coração: “Não tem oportunidade melhor do que estar voltando para casa, visitar os amigos e o clube que eu tenho no coração.”

Robinho recordou aquela partida memorável, disputada pela Copa João Havelange — um campeonato atípico organizado em 2000 pelo Clube dos 13, após uma crise judicial que impediu a CBF de realizar o Brasileirão daquele ano. No Re-Pa daquele 12 de novembro, o Leão venceu o maior rival por 3 a 2, com Robgol azulino marcando os três gols decisivos que entraram para a história.

“Aquele Re-Pa dos três gols é memorável. Um momento que também é muito marcante é quando estávamos chegando no Mangueirão e a torcida fazia uma fileira de um lado e do outro, gritando meu nome. Aquilo me dava um gás, uma vitamina, uma força para representar a torcida”, relembrou.

Atualmente morando no Rio de Janeiro, o ex-jogador veio a Belém por questões pessoais e aproveitou para visitar a sede do Remo, onde foi presenteado com uma camisa do Leão Azul pelo presidente Tonhão. “O presidente tem sido muito carinhoso comigo e com a minha filha, que esteve aqui na semana passada, e ele também a presenteou. Fico muito feliz com esse carinho e em estar aqui”, declarou o atacante.

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro após 19 anos. A partida está marcada para sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal Liberal e narração pela Rádio Liberal +.