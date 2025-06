Marrony projeta possível estreia no clássico Re-Pa: “Se contar comigo, estou pronto”

O atacante Marrony, recém-contratado pelo Remo, pode fazer sua estreia justamente no clássico contra o Paysandu, no sábado (21), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (17), o jogador falou sobre a expectativa para a partida e o processo de adaptação ao novo clube.

“Estou ansioso. Ouço falar do Re-Pa o tempo todo desde que cheguei. A expectativa é grande e, se o professor optar por mim, estou preparado para ajudar”, disse.

Marrony explicou que, apesar de estar voltando de uma lesão no joelho que o deixou um tempo afastado, se sente bem fisicamente. “Faz cinco ou seis meses que voltei. Estava na Dinamarca, onde disputei alguns amistosos. Estou 100% e me adaptando o mais rápido possível”, explica.

Sobre a escolha pelo Remo, Marrony revelou que a ligação do executivo de futebol Brás Garcia foi decisiva. “Conheço o Brás do Rio, já fomos rivais, e isso pesou bastante. Sei do projeto e do objetivo do clube. Juntos vamos buscar nossos objetivos.”

O atacante também comentou sobre as primeiras impressões da cidade e do clube. “O calor é intenso, mas sou de Volta Redonda, no Rio, e não foge muito disso. Cheguei tem uma semana, ainda não conheci muito, estou focado no dia a dia e na adaptação.”

A força da torcida azulina também chamou a atenção de Marrony, que se disse surpreso com a repercussão do anúncio. “Minha família até ficou assustada com a quantidade de mensagens. Isso mostra a grandeza do clube e da torcida. Espero que sábado seja um dia positivo, que possamos fazer um bom jogo e dar um espetáculo para os nossos torcedores.”

O clássico Re-Pa, que marca a 779ª edição do maior confronto da Amazônia, será no sábado (21), às 18h30, no Mangueirão e terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal.com e narração pela rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)