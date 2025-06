Executivo diz que Remo não teve despesas nas contratações dessa janela: 'Não gastou R$1'

O Remo fez alguns movimentos na última janela de transferência e anunciou três jogadores. Foi uma janela curta, de nove dias, mas que fez com que o executivo do Leão, Marcos Braz, estivesse no mercado em meio à turbulência pela saída do então técnico azulino Daniel Paulista. Em coletiva, Braz informou que as três contratações feitas pelo Remo, o clube azulino não gastou R$ 1 e que o clube está no mercado e já pensa na próxima janela.

Braz afirmou que o clube irá contratar na nova janela e que o Remo será mais ativo. O executivo azulino explicou que, a janela passada, foi prejudicada pela saída do técnico Daniel Paulista, mas que as contratações realizadas pelo Remo, foram pontuais e sem despesas ao clube.

“Com certeza iremos fazer contratações e vamos qualificar ainda mais o elenco para os objetivos da temporada. O que ocorreu é, que 48 horas depois que cheguei aqui tive um processo de saída de uma comissão técnica inteira. Por razões óbvias, estava tratando com o técnico quem iria sair, por pedida dele, e quem viria e isso foi interrompido, porém, não deixamos de fazer contratações pontuais e o Remo não deixou de trabalhar”, disse.

Nesta janela, o Remo trouxe o zagueiro Kayky Almeida, de 20 anos, o meia Freitas, de 22 anos, que estavam no Fluminense-RJ, além do atacante Marrony, com passagens pelo Vasco-RJ, Fluminense-RJ e Atlético-MG.

“Trouxemos um jogador do tamanho do Marrony, que ainda tinha um ano de contrato na Dinamarca e usamos a experiência e a relação internacional que trazia em outros lugares. O Remo não gastou absolutamente R$ 1 em nenhuma contratação até agora. É importante falar isso, pois tiveram algumas informações truncadas em relação a isso. Vieram três atletas, dois do Fluminense-RJ e o Marrony. Nesses jogadores o Remo não gastou R$ 1 e ainda tivemos ajustes que foram bons ao clube em termos de custos dos atletas em Belém. E isso será feito na próxima janela, sabemos da capacidade do clube do tamanho do Remo”, falou.

Os três jogadores já foram regularizados e tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e podem jogar pelo Remo.