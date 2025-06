António Oliveira treina Remo, mas ainda não foi anunciado; entenda o motivo

O treinador português António Oliveira está em Belém e, conforme imagens divulgadas nas redes sociais, já iniciou os trabalhos no Remo. Contudo, o técnico ainda não foi anunciado pelo clube azulino. Segundo o jornalista e apresentador do programa Liberal+ Notícias, Abner Luiz, o técnico ainda não está regularizado com o Leão Azul por conta de uma documentação pendente junto ao Sport-PE, seu último clube.

Ainda de acordo com o apresentador, a demora para oficializar a saída do técnico do clube pernambucano se deve a uma multa de R$ 5 milhões que a equipe teria que pagar. António teve uma curta passagem pelo Leão da Ilha nesta temporada, tendo comandado o time em apenas quatro partidas.

"Ontem [segunda-feira], ele [António Oliveira] mandou sua comissão técnica ir à tarde para conhecer as estruturas do Baenão, e hoje já iniciou seu trabalho. Ele ainda não foi anunciado pela diretoria do Remo [porque], segundo a informação que tenho, falta apenas a documentação do Sport-PE. O problema é que o Sport deve R$ 5 milhões ao treinador", informou o jornalista.

Na manhã desta terça-feira (17), imagens do treinador português conversando com atletas no estádio Baenão foram divulgadas nas redes sociais. António Oliveira chegou a Belém na madrugada de segunda-feira (16) e foi recebido pelo executivo Marcos Braz. Em entrevista ao jornalista da Rádio Liberal+, Luiz Antônio, o dirigente afirmou que o treinador ainda não havia assinado contrato e que as partes continuavam em negociação.

Enquanto isso, o Remo segue oficialmente sem treinador desde a saída de Daniel Paulista, que foi para o Sport-PE, ex-clube de António. Para que o português comande o Leão Azul no Re-Pa do próximo sábado (21), ele precisa ser regularizado.

Além do Sport, o técnico tem passagens pelo Corinthians-SP, Cuiabá-MT, Coritiba-PR e Athletico-PR, além do Benfica, de Portugal.