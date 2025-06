Quem venceu mais clássicos Re-PA na Série B: Remo ou Paysandu? Confira o retrospecto

Remo e Paysandu se enfrentam neste sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Apesar de ser o clássico mais disputado do mundo, com 778 partidas ao todo, as equipes duelaram apenas 13 vezes na Segundona.

Nessas 13 partidas pela Série B, o histórico é equilibrado, com o Lobo tendo uma leve vantagem. o Remo soma 4 vitórias, o Paysandu tem 5 triunfos, e ocorreram 4 empates. Jogando como mandante, o Leão Azul disputou 7 jogos contra o Papão, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já os bicolores, atuando como mandante, receberam o rival em 6 oportunidades, conquistando 3 vitórias, 2 empates e sofrendo 1 derrota.

Confira o retrospecto do Re-Pa na Série B

24/10/1971: Paysandu 1 x 0 Remo

17/11/1971: Remo 2 x 0 Paysandu

30/09/1989: Remo 0 x 2 Paysandu

28/10/1989: Paysandu 1 x 1 Remo

24/02/1991: Paysandu 3 x 0 Remo

17/03/1991: Remo 1 x 1 Paysandu

01/09/1996: Remo 3 x 2 Paysandu

22/09/1996: Paysandu 1 x 1 Remo

17/10/1999: Remo 2 x 1 Paysandu

09/09/2001: Paysandu 3 x 1 Remo

28/10/2001: Remo 1 x 1 Paysandu

27/07/2006: Remo 0 x 2 Paysandu

31/10/2006: Paysandu 1 x 3 Remo

O clássico deste sábado chega a marca de 779 partidas disputadas na historia do confronto e o 14º jogo na Série B. Os times paraenses vivem situações bastante distintas na Segundona de 2025: enquanto o Paysandu tenta se afastar da zona de rebaixamento, o Remo busca uma vaga no G-4. Apesar dessas realidades opostas, ambas as equipes estão em processo de renovação nesta temporada, o que torna o clássico ainda mais imprevisível.

O clássico Re-Pa deste sábado (21) terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal.com e narração pela rádio Liberal+. O duelo está marcado para as 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.