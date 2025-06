Marcos Braz diz que foi procurado pelo Athletico-PR e afirma: 'Eu não saio do Remo'

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, falou sobre uma situação que ocorreu com o Athletico-PR. Braz informou que foi procurado pelo Furacão, mas garantiu que não irá deixar o Remo e que o foco é total no Time de Periçá, tranquilizou os torcedores e explicou a situação envolvendo o clube paranaense.

“Eu não sei se autorizado ou não, mas me procuraram, qual era a possibilidade e a minha possibilidade de sair do Remo agora, para qualquer clube no Brasil ou no mundo é zero. Eu não saio do Remo até o final do ano, a não ser que eu seja demitido, aí é o presidente quem manda”, disse.

Braz disse que, uma saída do Remo agora, não faria sentido, já que está à frente de situações complexas, como a vinda do novo técnico, o português António Oliveira e contratações. Para ele, sair agora, no meio de tudo isso, seria uma loucura total.

“Eu não quero sair daqui, não vou sair de Belém e a torcida pode ficar tranquila, até pelos compromissos que venho assumindo. Chego e pego uma comissão técnica inteira, para trazer para o Remo, ligo pro Marrony que estava na Dinamarca e que tinha outras opções, vendo um projeto para o Remo e eu ser o primeiro a sair desse projeto seria uma loucura. Não existe a menor possibilidade de sair, nunca pensei e não tem Série A e B. Eu tenho que tomar cuidado de como eu falo isso, mas eu não tenho mais nada para ganhar no futebol brasileiro em relação a títulos. Todos os títulos possíveis eu ganhei, meus projetos são outros. Quero estar no Remo, ao lado do Remo para um outro tipo de projeto”, falou.