Meia do Paysandu é liberado após morte do avô; clube presta solidariedade

O meia do Paysandu, Ronaldo Henrique, perdeu o avô paterno, Cleónildo Francisco da Silva, no último domingo (15). A informação foi divulgada pelo clube bicolor, que lamentou a morte e prestou solidariedade ao atleta. O jogador foi liberado para ficar com a família e se reapresenta na próxima quarta-feira (18), às vésperas do Re-Pa.

Ronaldo tinha uma forte relação com o avô e o chamava de pai. Por meio das redes sociais, o jogador publicou uma breve mensagem e se despediu de seu Cleónildo.

"Obrigado, Painho. Vai com Deus", escreveu o jogador nos stories do Instagram.

Por meio de nota, o Papão afirmou que está prestando todo o apoio ao atleta e à família. O Paysandu informou que vai solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a realização de um minuto de silêncio antes do apito inicial do jogo contra o Remo, que ocorre no sábado (21), no Mangueirão, válido pela 13ª rodada da Série B, em homenagem ao avô de Ronaldo Henrique.

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Cleónildo Francisco da Silva, avô paterno do atleta Ronaldo Henrique, que o considerava como um pai. O clube tem prestado total apoio ao meio-campista, que foi liberado de suas atividades no futebol para ficar com a família. Ele se reapresentará na próxima quarta-feira (18). O Paysandu se solidariza com Ronaldo Henrique e seus familiares neste momento de profunda tristeza", disse o clube bicolor.

Ronaldo Henrique estreou com a camisa do Paysandu na última sexta-feira (13), contra o Botafogo-SP, em partida vencida pelo Bicola por 1 a 0. O jogador tem 30 anos, veio do Avaí-SC e estava há quase sete meses sem atuar.