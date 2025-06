Vilela revela propostas e fala sobre possível renovação com o Paysandu

Após dois dias de folga, o Paysandu iniciou os treinamentos para o clássico contra o Remo, no próximo sábado (21), no Mangueirão. Após a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o clima no clube ficou mais leve, ou ‘menos pesado’. Leandro Vilela, autor do gol salvador na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, na última sexta-feira, na Curuzu, garantiu a vítoria trouxe bons ares para o time na semana que antecede o clássico RexPa, o primeiro reecontro dos rivais na Série B após quase 20 anos.

“O ambiente mudou. Foi uma mudança de astral, de alívio. Não é fácil entrar em campo sabendo que são vários jogos sem vencer, isso traz uma carga grande. Mas a gente conseguiu sair disso”, disse Vilela, um dos líderes do grupo.

Além de comemorar o resultado, o volante também revelou que recebeu propostas de outros clubes nas duas últimas janelas de transferência. Mesmo assim, decidiu seguir no Papão e aceitou a oferta de renovação por mais uma temporada — agora, aguarda a definição do clube.

“É normal, quando um atleta está desempenhando um bom papel dentro da temporada, que receba sondagens e propostas de outras equipes. Comigo não foi diferente. Tanto na primeira como na segunda janela eu recebi propostas, financeiramente até melhores que eu estava recebendo aqui no Paysandu”, contou o volante.

“O Paysandu fez um esforço muito grande para que eu permanecesse. A gente conseguiu alinhar algumas brechas que tinham para ser alinhadas. Foi uma conversa muito positiva que tive com a diretoria. Até se culminou em falar em mais um ano de contrato e eu prontamente aceitei. Isso está na mão deles agora. Se tiver que ficar mais um ano aqui, vou ficar muito feliz e satisfeito, como estou”, completou.

Sem falsa modéstia, Vilela diz que novas investidas devem chegar em breve, mas garante que seu foco segue em Belém. “Tendo o desempenho que estou tendo, não vai ser diferente nessa próxima janela, porque é algo natural do futebol ter propostas. Acredito que de novo vai acontecer, e aí está na mão do Paysandu”.

O volante também comentou a chegada de reforços ao elenco, um movimento da diretoria para tentar reverter a situação da equipe, que ainda ocupa a lanterna da Série B, com 7 pontos em 12 rodadas.

“São vários jogadores chegando, precisam mostrar sua cara. Precisamos nos conhecer melhor, porque não basta só chegar. Não é assim que funciona no futebol. Nem todos vão se adaptar rapidamente, não acontece assim com todo mundo. Mas espero que com alguns possa acontecer o mais rápido possível”, avaliou.

O Paysandu volta a campo no sábado (21), no clássico contra o Remo, em partida válida pela 13ª rodada da Série B.