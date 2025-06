Oklahoma City Thunder derrota Indiana Pacers e fica a uma vitória do título na NBA

O Oklahoma City Thunder pode ser campeão da temporada 2024/2025 da NBA na próxima quinta-feira, em Indianápolis. A equipe passou a liderar a série final diante do Indiana Pacers, por 3 a 2, após a vitória, em seu ginásio, nesta terça-feira, por 120 a 109. Se for necessário, um sétimo e último jogo será disputado domingo, em Oklahoma.

Jalen Williams foi o cestinha e melhor jogador da partida, com 40 pontos para o Oklahoma. Pelo lado dos Pacers, Siakam foi quem mais encestou: 28 pontos.

Indiana imprimiu forte marcação desde o início e com cesta de três pontos de Siakam abriu 7 a 4, mas Jalen Williams, como tem feito em toda a série, começou a se destacar e logo Oklahoma chegou a 17 a 12.

Em menos de cinco minutos de jogo, Indiana já colecionou três erros. Shai mais 'ligado' desde o início liderou Oklahoma em uma sequência de 11 pontos seguidos (22 a 14), com a ajuda de Caruso, que tradicionalmente entra bem do banco de reservas.

Indiana sofreu com a marcação de Oklahoma e seguiu errando muito no ataque. Um toco sensacional de Mathurin em Caruso animou os visitantes. Mas duas cestas de três seguidas co Wiggins e Wallace, Oklahoma abriu 29 a 17. Detalhe: com 2min24 para o fim do primeiro quarto, Thunder acertou três cestas de três pontos, a mesma quantidade de todo o jogo 4. A parcial termina com Oklahoma dez pontos na frente: 32 a 22.

O segundo quarto mostrou Indiana sempre com muitos erros, enquanto Wiggins emendou mais duas bolas de três, levando Oklahoma a 39 a 27. Sabendo sofrer, Indiana não se entrega e diminui vantagem do ribal para apenas oito pontos, depois de uma cesta de três de Nesmith.

O problema foi que Indiana errou muito. Sheppard cometeu o décimo "turnover" dos Pacers e Jalen Williams não perdoou: 44 a 32. A 7min14 do final do quarto, Oklahoma tinha nove roubos de bola contra apenas um do adversário. Uma bela cesta de Shai dá ao Thunder a maior vantagem do jogo: 47 a 32. Depois, ela chega a 56 a 38.

O placar final do primeiro tempo (59 a 45) poderia ter sido maior para Oklahoma, tal a quantidade de problemas com Indiana. Um deles foi a má atuação de Haliburton, que terminou zerado os primeiros dois quartos. O atleta pareceu ter um problema físico.

No segundo tempo, sem tantos erros, Indiana veio melhor e com menos de quatro minutos conseguiu baixar a desvantagem para 67 a 55. Do lado do Thunder, Jalen Williams mantinha belo ritmo e já chegava a 22 pontos com 7min53 para o final do terceiro período. Uma cesta de três de Obi Toppin fez baixar a diferença a favor do Thunder para menos de dez pontos.

A 7min07 do final, Haliburton finalmente chegou aos dois primeiros pontos graças a lances livres: 70 a 59. O Indiana contou com grande atuação de McConnell, vindo do banco, que com seis pontos seguidos deixou a diferença em apenas sete pontos (75 a 68). Ele fez mais. Foram 13 pontos no quarto, mas Jalen Williams ainda foi ativo para manter vantagem para o Thunder: 87 a 79 no final do terceiro quarto.

O início do último quarto teve como destaque a atuação de Siakam tanto na defesa como no ataque. Com uma ceata de três fez Indiana diminuir a desvantagem para 95 a 93. Mas os Pacers cometeram dois erros 'bobos' e o errou elevou a vantagem dos visitantes para 100 a 93. Virou um duelo Siakam x Jalen Williams.

Ajudado por Shai, Williams voltou a colocar o Thunder em vantagem: 116 a 104, com pouco menos de quatro minutos de jogo. Mais uma linda cesta de Shai e Thunder sacramentou a vitória com 120 a 105, com pouco mais de dois minutos por jogar. Indiana lutou até o fim, mas perdeu por 120 a 109.