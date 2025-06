Atacante do Remo pede atenção do time e projeta o clássico Re-Pa: 'será uma guerra'

Após a derrota de virada para o Athletico-PR, no último final de semana, o Remo se reapresentou nesta segunda-feira (16), já de olho no clássico contra o Paysandu, marcado para o próximo sábado (21), às 18h30, no Mangueirão, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B. O atacante Adaílton, autor do gol azulino na derrota para o CAP, por 2 a 1, falou da importância do clássico e que sofrer gols nos minutos finais não pode mais ocorrer no time azulino.

O atacante já atuou em outros clássicos neste ano e sabe muito bem a responsabilidade que é vestir a camisa azulina, ainda mais com o Remo brigando na parte de cima e o Paysandu lutando contra o rebaixamento. Para Adaílton, independente do momento que o rival azulino vive, requer atenção e que o time do Remo precisa entrar ligado na partida.

“Sabemos do clássico, e ele é decidido em detalhes. Independente da situação do adversário, nossa equipe tem que entrar ligada, fazer um bom jogo, buscar os 3 pontos e em aqui a gente não negocia, será uma guerra e vamos brigar pela vitória”, disse Adaílton.

O Remo mais uma vez levou gol no final da partida e isso tirou pontos importantes do Leão na Série B. O atacante falou sobre o assunto e que isso será minimizado com o trabalho durante a semana.

“Isso pesa muito [levar gols no final]. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Esses gols no final vamos trabalhar para que possamos minimizar esses gols no fim da partida e também no início de jogo”, falou.

Foco no Re-Pa

O clássico Re-Pa do próximo sábado será o quarto da temporada 2025, com um empate e uma vitória para cada clube. Adaílton vivenciou o último clássico de uma forma intensa, perdendo um pênalti na grande final do Parazão e depois convertendo um outro penal e ficando com o título. O atacante falou da vibração da torcida azulina e o quanto o jogo é esperado na cidade.

“É um clássico, quando estava para chegar em Belém, vi a festa da torcida. Nossa torcida é linda, está dando um bonito papel nos apoiando, os mosaicos e isso representa muito pra gente. É um jogo importante para a cidade e estamos trabalhando forte para chegar na partida e sair com o resultado positivo”, finalizou.