Em momentos distintos, Remo e Paysandu iniciam semana do primeiro Re-Pa da Série B de 2025

Depois de quase 20 anos, Remo e Paysandu voltam a se enfrentar pela Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (21), as equipes duelam em partida válida pela 13ª rodada da competição. O clássico, como de costume, é cercado de ansiedade por parte dos torcedores e ganha ainda mais projeção por acontecer em um cenário nacional.

Os clubes vivem momentos completamente distintos. Enquanto o Remo briga para retornar ao G-4, o Paysandu tenta engatar uma reação para somar pontos e sair da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o time azulino perdeu para o Athletico-PR. Fora de casa, o Leão Azul sofreu a virada e voltou sem pontuar. Apesar disso, segue nas primeiras colocações da tabela, ocupando a sexta posição, com 20 pontos.

Até aqui, o Remo faz uma boa campanha: são cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. No entanto, o momento é de alerta — nas últimas cinco partidas, a equipe venceu apenas uma, perdeu duas e empatou outras duas.

O clube também está sem técnico desde a saída de Daniel Paulista, que foi para o Sport-PE. No momento, o auxiliar Flávio Garcia comanda o time, mas a expectativa é que António Oliveira seja anunciado ainda nesta semana e já inicie os trabalhos visando o clássico Re-Pa.

Do outro lado, o Paysandu vive um momento de reconstrução. Após seis partidas seguidas sem vencer e 11 jogos sem triunfos na Série B, o Papão superou o Botafogo-SP em casa, na última sexta-feira (13). A equipe bicolor ainda amarga a lanterna do campeonato, mas respirou e deu o primeiro passo para uma possível reação.

O time agora está sob novo comando técnico. Claudinei Oliveira chegou na última semana com a missão de reestruturar o elenco para a sequência da competição.

O último confronto entre os rivais foi na final do Parazão. No jogo de ida, o Remo venceu por 3 a 2. Na volta, o Papão levou a decisão para os pênaltis ao vencer por 1 a 0. Ainda assim, o Leão Azul foi superior nas cobranças e ficou com o título estadual.

Na última vez em que se enfrentaram pela Série B, o Remo também levou a melhor: venceu por 3 a 1, em um ano em que o rival acabou rebaixado.

Mesmo com o momento favorável ao Remo, o clássico Re-Pa é marcado pela imprevisibilidade. Com as torcidas lotando o Mangueirão, as equipes adotam outra postura, e o que seria apenas mais um jogo do campeonato ganha clima de decisão — tudo pode acontecer.

Paysandu e Remo se enfrentam no próximo sábado (21), no Mangueirão, a partir das 18h30. A cobertura completa você acompanha em OLiberal.com, com transmissão lance a lance e narração ao vivo na Rádio Liberal+.