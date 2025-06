Artilheiro do Remo, Pedro Rocha pode ficar de fora do Re-Pa da Série B; entenda

O Remo se prepara para a disputa do clássico Re-Pa da Série B do Brasileirão, que ocorre no próximo sábado (21), no estádio Mangueirão. Na manhã desta segunda-feira (16), o time azulino divulgou um boletim médico e pode ter um grande desfalque para o duelo contra o Paysandu: o artilheiro Pedro Rocha.

Segundo informações do clube, após exames, o atacante azulino foi diagnosticado com uma contratura no músculo adutor da coxa esquerda, lesão normalmente causada por esforço excessivo. O tempo de recuperação varia de acordo com a gravidade do caso, podendo ser de sete a 10 dias em quadros leves, ou de algumas semanas, se a lesão for mais grave.

Pedro Rocha é um dos principais jogadores do Remo na Série B. O atacante é o artilheiro do clube com 10 gols e do campeonato, com seis. Se confirmado o desfalque, Matheus Davó pode começar a partida como títular contra o Papão.

VEJA MAIS

Além de Pedro Rocha, outro nome de peso que preocupa é o goleiro Marcelo Rangel, que apresenta uma bursite hemorrágica pós-traumática no ombro direito. O período de recuperação também varia conforme a gravidade e pode levar algumas semanas. O arqueiro azulino deixou o confronto contra o Athletico-PR no último sábado (14) com dores no ombro e foi substituído por Ygor Vinhas, que fez sua estreia com a camisa azulina.

O Remo também informou que o volante Caio Vinicius foi diagnosticado com uma lesão de grau I no músculo gastrocnêmio medial direito. Já o zagueiro Klaus, títular da equipe, está com tendinopatia nos isquiotibiais - problema que afeta os tendões na parte posterior da coxa. O tratamento envolve o fortalecimento da região, além da aplicação do protocolo RICE (Repouso, Gelo, Compressão e Elevação).

O meia Régis também deve ser outro desfalque para o time azulino. O jogador deixou o confronto contra o Furacão, no último sábado (14), com dores e foi diagnosticado com uma lesão de grau II no músculo semitendíneo esquerdo.

Vale destacar que a partida é importante para o Leão Azul. O clube precisa da vitória para se recuperar da derrota para o Furacão e não deixar o G-4 se distanciar. Atualmente, o time azulino é o sexto colocado, com 20 pontos, e um triunfo sobre o Paysandu pode colocar a equipe de volta na zona de acesso.