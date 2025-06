Remo e Paysandu podem ter mais de 15 desfalques para o clássico na Série B; veja a lista

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro após 19 anos. Neste sábado (21), a dupla Re-Pa entra em campo às 18h30, no Estádio Mangueirão, pela 13ª rodada da competição. Para o confronto, os dois times podem ter mais de 15 desfalques, entre lesões, suspensões e transições físicas.

No jogo contra o Athletico-PR, quatro jogadores do Leão deixaram a partida devido a lesões. O goleiro Marcelo Rangel sentiu dores no ombro e saiu chorando do gramado; o zagueiro Klaus foi substituído após um desconforto na parte posterior da coxa; o volante Caio Vinícius voltou a sentir dores na panturrilha; e o meio-campista Régis, que entrou no segundo tempo, saiu com dores na parte posterior da coxa esquerda.

O departamento médico do Clube do Remo informou a situação clínica dos atletas após exames realizados na tarde do último domingo (15), no Porto Dias. Caio Vinícius sofreu uma lesão grau I no gastrocnêmio medial direito; Klaus apresenta tendinopatia nos isquiotibiais; Régis tem uma lesão grau II no semitendíneo esquerdo; Pedro Rocha foi diagnosticado com contratura nos adutores do lado esquerdo; e Marcelo Rangel está com bursite hemorrágica pós-traumática no ombro direito.

O lateral direito Marcelinho se queixou de falta de ar e mal-estar no intervalo da partida contra o Operário-PR e, com isso, nem esteve em campo na partida contra o Athletico-PR. “A liberação para retorno aos treinos dependerá do resultado desse exame complementar e será definida após reavaliação médica” informou o time em nota.

Além disso, o zagueiro Reynaldo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Furacão e terá que cumprir suspensão automática na partida contra o Paysandu. Apesar das baixas, o Leão deve contar com o retorno de Jaderson e Maxwell, que estão em fase transição e podem ser peças usadas no clássico.

Possíveis desfalques do Remo

Marcelo Rangel (goleiro) – bursite hemorrágica pós-traumática no ombro direito

Klaus (zagueiro) – tendinopatia nos isquiotibiais

Caio Vinícius (volante) – lesão grau I no gastrocnêmio medial direito

Régis (meio-campista) – lesão grau II no semitendíneo esquerdo

Pedro Rocha – contratura nos adutores do lado esquerdo

Marcelinho (lateral-direito) – queixa de falta de ar e mal-estar, em avaliação médica

Reynaldo (zagueiro) – Cumpre suspensão

Paysandu

Pelo lado bicolor, a situação também é complicada, já que o time deve enfrentar o clássico com 10 desfalques, entre lesões, período de transição física e suspensões. O goleiro Matheus Nogueira, que sofreu lesão na panturrilha, segue em tratamento, assim como o zagueiro Yeferson Quintana, o lateral-direito Bryan e o volante Ramón Martínez, todos com lesões na coxa.

Além deles, o volante Dudu Vieira está afastado por uma lesão no tendão de Aquiles. O lateral-direito Edílson, que voltou a sentir dores na coxa no jogo anterior, também foi vetado pelos médicos para a partida contra o Botafogo-SP.

Os zagueiros Lucca e Maurício Antônio, assim como o atacante Pedro Delvalle, estão em período de transição física. Já o atacante Edinho está prestes a iniciar a transição física, após passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada em outubro do ano passado.

Possíveis desfalques no Paysandu

Matheus Nogueira (goleiro) – lesão na panturrilha, em tratamento

Yeferson Quintana (zagueiro) – lesão na coxa, em tratamento e dúvida

Bryan (lateral-direito) – lesão na coxa, em tratamento

Ramón Martínez (volante) – lesão na coxa, em tratamento e dúvida

Dudu Vieira (volante) – lesão no tendão de Aquiles

Edílson (lateral-direito) – dores na coxa, vetado para o jogo contra o Botafogo-SP

Lucca (zagueiro) – em transição física

Maurício Antônio (zagueiro) – em transição física

Pedro Delvalle (atacante) – em transição física

Edinho (atacante) – prestes a iniciar transição física após cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito (outubro do ano passado)

*(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)