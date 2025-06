Boca Juniors x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelo Mundial de Clubes

Boca Juniors x Benfica disputam hoje, segunda-feira (16/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boca Juniors x Benfica ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Benfica goleou o AVS SAD por 6 a 0, venceu o Estoril por 2 a 1, empatou com o Sporting por 1 a 1, empatou com o Braga pelo mesmo placar e perdeu para o Sporting por 3 a 1.

Já o Boca Juniors passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Estudiantes, uma derrota de 2 a 1 para River Plate, um empate de 1 a 1 com Tigre, uma vitória nos pênaltis sobre Lanús e uma derrota de 1 a 0 para o Independiente.

Boca Juniors x Benfica: prováveis escalações

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula (Blondel), Nicolás Figal, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Alarcón (Ander Herrera), Milton Delgado e Alan Velasco (Braida); Palacios e Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Florentino Luis, Aursnes e Kökçü; Di María, Aktürkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Benfica

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA

Data/Horário: 16 de junho de 2025, 19h