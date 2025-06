RexPa 779: Remo e Paysandu iniciam venda de ingressos para clássico do retorno à Série B

A semana começou com movimentação intensa para os torcedores azulinos e bicolores. Nesta segunda-feira (17), Remo e Paysandu anunciaram o início das vendas de ingressos para o aguardado clássico RexPa 779, que será disputado no próximo sábado (21), às 18h30, no Mangueirão, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Será o primeiro encontro entre os rivais na competição nacional desde 2006, e o clima já é de expectativa máxima entre as torcidas. Os dois clubes divulgaram detalhes sobre os pontos de venda e os valores dos ingressos — com promoções válidas até quinta-feira (19).

Pelo lado azulino, o Clube do Remo anunciou uma campanha de ingressos duplos, tanto para arquibancada quanto para cadeiras. O torcedor que optar por essa modalidade até quinta pagará R$ 100 no combo para arquibancada ou R$ 200 para cadeira. Já os bilhetes individuais custam R$ 60 (arquibancada) e R$ 120 (cadeira). As vendas estão disponíveis nas lojas Rei da Amazônia, lojas oficiais do Remo e também por meio da bilheteria virtual, com link divulgado nas redes sociais do clube.

O Paysandu também lançou sua própria campanha promocional para a torcida bicolor. Os ingressos duplos, com valor de R$ 50 por bilhete na arquibancada e R$ 100 por bilhete na cadeira, podem ser adquiridos até o dia 19, sem taxas adicionais. Após o prazo, os valores passam para R$ 60 e R$ 120, respectivamente. Os ingressos estão sendo vendidos presencialmente nas Lojas Lobo e online, pelo site.