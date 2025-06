Chapecoense x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/06) pela Série B

Chapecoense x Ferroviária disputam hoje, segunda-feira (16/06), a 12° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Ferroviária-SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense soma na Série B 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 14 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já a Ferroviária acumula 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Chapecoense x Ferroviária SP: prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Victor Caetano e Bruno Leonardo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Mailson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Kevin; Netinho, Ricardinho, Albano, Thiago Lopes e Thayllon; Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 16 de junho de 2025, 19h