Após derrota, Remo cai na tabela e Paysandu segue na lanterna da Série B; confira a classificação

O Remo tinha a chance de retornar ao G-4 da Série B. No entanto, no último sábado (14), a equipe azulina perdeu para o Athletico-PR de virada e deixou escapar pontos preciosos na competição. Com isso, o Leão Azul caiu da quinta para a sexta colocação. Enquanto isso, o Paysandu, que conquistou sua primeira vitória no campeonato na última sexta-feira (13), sobre o Botafogo-SP, vai encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

Com 20 pontos, o Leão Azul segue próximo da zona de classificação para a Série A. O Coritiba-PR é o quarto colocado, com 21 - mesma pontuação do CRB-AL, que ocupa a terceira posição. Já o Novorizontino-SP, com 25, está tranquilo na vice-liderança, ameaçando o Goiás, que perdeu para a equipe alagoana e permanece com 26 pontos.

Até o fim da rodada, o Remo ainda pode perder uma posição na tabela. O Avaí-SC, sétimo colocado, tem 19 pontos e joga na terça-feira (17) contra o Volta Redonda-RJ. Se vencer, o time chegará a 22 e ultrapassará a equipe azulina, entrando no G-4.

Já o Papão, apesar da vitória importante sobre o Pantera, não deixou a lanterna. O Bicola chegou a sete pontos na classificação e ficou momentaneamente na 19ª colocação.

Papão aliviado com vitória na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Contudo, o Athletic-MG venceu o Operário-PR por 2 a 1, somou mais três pontos e fechou a rodada com nove, superando o Paysandu. Além do Esquadrão de Aço e do Bicola, Amazonas-AM (18º) e Botafogo-SP (17º) também estão no Z-4.

O clube bicolor faz contas para deixar a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o adversário será o Remo. Apesar de estarem em momentos diferentes na tabela, no último encontro entre as duas equipes - na final do Parazão - o Papão venceu por 1 a 0, mas o Leão Azul conquistou o título nos pênaltis. Além disso, o Paysandu está embalado pela vitória e precisa de um resultado positivo, enquanto o time azulino vem de derrota e está em um impasse, ainda sem treinador.

O clássico Re-Pa ocorre no próximo sábado (21), às 18h30, no estádio Mangueirão, e é válido pela 13ª rodada da Série B.