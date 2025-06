Claudinei não quer mais improvisos no Paysandu: 'Não vamos queimar etapas'

Após a primeira vitória na Série B, o Paysandu inicia a semana de treinos visando o clássico RexPa do próximo sábado (21), no Mangueirão. A partida contra o Remo será a primeira entre os rivais pela Série B em quase duas décadas — o último confronto no torneio foi em 2006 — e logo no segundo jogo de Claudinei Oliveira pelo clube.

A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, na Curuzu, foi dramática. O gol de Leandro Vilela aos 45 minutos do segundo tempo encerrou uma sequência de 12 jogos sem vencer e serviu como ponto de partida para o técnico colocar em prática um plano de reconstrução. Com dez reforços recém-chegados, Claudinei agora quer analisar com quem pode contar para o próximo jogo, fazendo o mínimo de improvisos possível, ao contrário do que aconteceu contra o Botafogo, onde precisou acionar reforços chegados há dias no clube.

“O Thalisson desceu do avião e entrou no campo”, disse Claudinei, ao explicar a escalação do zagueiro vindo do Coritiba como titular logo na estreia. Segundo ele, o improviso foi necessário diante das ausências e da urgência por mudanças. “Situações extremas exigem medidas extremas”, disse.

A escolha pelo sistema com três zagueiros — algo pouco comum em sua carreira — também surgiu após contratempos nos treinos. O lateral Edilson, que seria titular, sentiu desconforto muscular na véspera da partida e precisou ser substituído. Marlon foi deslocado para atuar como ala e Thalisson foi o escolhido para compor a linha defensiva do Papão. “Eu pensei que ia prejudicar o Reverson colocando ele pra jogar improvisado do lado direito, e preferi arriscar uma formação diferente”, contou.

REXPA

Para o clássico, a preparação será mais longa, o que, segundo o técnico, permite avaliar com mais calma o desempenho físico e técnico dos atletas recém-chegados. O time agora conta com quase 40 jogadores no elenco e a missão da comissão técnica será identificar quem está mais pronto para suportar a intensidade de um jogo como o RexPa.

“Normalmente os jogadores que vieram da Série A e B não estavam jogando, e os da Série C vinham atuando com mais regularidade”, explicou o treinador, que fez questão de dizer que não irá antecipar retornos de jogadores em recuperação, caso de Bryan. “Não vamos queimar etapas, vamos respeitar o processo de cada um. Temos que ter calma pra lançar. É melhor improvisar do que perder o jogador por lesão”, disse.

Entre os destaques da última partida, o volante Denner, que jogou sob o comando de Claudinei no Sport, chamou atenção pelo vigor físico e participação direta no gol. “Ele é um cara que pisa na área, tem passe pra frente. Ganhou a bola de cabeça no lance do gol”, ressaltou.

Diogo Oliveira, Garcez, Ronaldo e outros nomes do pacotão de reforços também foram utilizados e devem continuar sendo testados ao longo da semana. Claudinei quer evitar repetições de erros do passado recente, como apressar retornos de atletas em recuperação física. O lateral Bryan, por exemplo, ainda passará por transição e não tem presença garantida no clássico.

Com o Paysandu ainda na lanterna, o RexPa surge como um divisor de águas para o clube. Uma vitória pode recolocar o time nos trilhos, enquanto uma derrota reacende a crise. Claudinei, por enquanto, foca no que pode controlar: "Vamos fazer alguns testes e ajustes. A ideia é escolher a melhor equipe possível pra começar".