Botafogo x Seattle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/06) pelo Mundial de Clubes

Botafogo x Seattle Sounders disputam hoje, domingo (15/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo começará às 23h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Seattle Sounders ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Botafogo empatou sem gols com o Flamengo, perdeu para o Capital-DF por 1 a 0, venceu a Universidad de Chile pelo mesmo placar, superou o Santos por 1 a 0 novamente e venceu o Ceará por 3 a 2.

Já o Seattle Sounders empatou com Portland Timbers por 1 a 1, venceu Dallas por 1 a 0, superou San Diego pelo mesmo placar, perdeu para Minnesota United por 3 a 2 e foi goleado pelo Whitecaps por 3 a 0.

Botafogo x Seattle: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Savarino; Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Seattle: Frei; Roldan, Ragen, Bell e Tolo; Vargas, Roldan, De la Vega, Rusnak e Kent; Jesús Ferreira. Técnico: Brian Schmetzer.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Seattle Sounders

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA

Data/Horário: 15 de junho de 2025, 23h