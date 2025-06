Fim de linha para os paraenses no Brasileirão Feminino: Paysandu eliminado e Remo rebaixado

A campanha das representantes do Pará na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino chegou ao fim neste sábado (14), encerrando a participação com resultados negativos. Paysandu e Remo entraram em campo com objetivos distintos, mas ambos se despediram sem alcançar suas metas — uma eliminação precoce e um rebaixamento para a Série A3.

Na Curuzu, o Paysandu entrou com chances reais de avançar para a segunda fase da competição. Dependia de uma vitória sobre o Rio Negro-RR e ainda precisava torcer por combinações de resultados em outros jogos do Grupo B. Porém, mesmo diante da torcida, o time alviceleste não conseguiu se impor e foi superado por 3 a 1 pelas visitantes, que também brigavam contra o rebaixamento. Com o resultado, as bicolores encerraram sua participação na fase de grupos.

Enquanto isso, no Mangueirão, o Remo enfrentou o Mixto-MT, que ainda disputava uma vaga no mata-mata. As azulinas chegaram a abrir o placar, mas não sustentaram a vantagem e acabaram sofrendo a virada, também por 3 a 1. A derrota confirmou o rebaixamento do clube azulino para a Série A3, já que terminou a fase classificatória na lanterna do grupo, com apenas um ponto somado em sete partidas.

Após as quedas no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, de onde as duas equipes foram eliminadas durante a semana, o foco agora se volta para o Campeonato Paraense, marcado para o segundo semestre.