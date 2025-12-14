Capa Jornal Amazônia
Genoa x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pelo Campeonato Italiano

Genoa e Inter de Milão jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Inter soma 16 pontos a mais que o Genoa no Campeonato Italiano (X/ @Inter)

Genoa x Inter de Milão disputam hoje, domingo (14/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Genoa x Inter de Milão ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Genoa está em 15° lugar na Série A italiana e acumula 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Italiano.

Já o Inter é o 3° colocado da competição e soma um total de 10 vitórias, 4 derrotas, 32 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Genoa x Inter de Milão: prováveis escalações

Genoa: Leali; Marcandalli, Otoa e Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovsky, Masini, Thorsby e Martín; Colombo e Vitinha. Técnico: Rossi.

Internazionale: Sommer; Akanji, de Vrij (Bisseck) e Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Espósito e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

FICHA TÉCNICA
Genoa x Internazionale
Campeonato Italiano
Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália
Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, 14h

