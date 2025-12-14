Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) por La Liga Alavés e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 14.12.25 16h00 O Real Madrid soma 18 pontos a mais que o Alavés (X/ @realmadrid) Alavés x Real Madrid disputam hoje, domingo (14/12), a 16° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Alavés x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Alavés está em 11° lugar em La Liga e acumula 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Real Madrid é o vice-líder com 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 32 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Alavés x Real Madrid: prováveis escalações Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco e Parada; Ibañez e Blanco; Calebe, Suarez e Rebbach; Boyé. Técnico: Eduardo Coudet. Real Madrid: Courtois; Valdepeñas, Asencio, Tchouaméni e Huijsen; Ceballos, Arda Guler e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso. FICHA TÉCNICA Alavés x Real Madrid Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Alavés La Liga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 Copa do Brasil Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Brasil Fluminense e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 18h00 Copa do Brasil Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Copa do Brasil Corinthians e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 17h00 Campeonato Espanhol Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) por La Liga Alavés e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 14.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30