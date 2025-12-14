Capa Jornal Amazônia
Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) por La Liga

Alavés e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid soma 18 pontos a mais que o Alavés (X/ @realmadrid)

Alavés x Real Madrid disputam hoje, domingo (14/12), a 16° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Alavés x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Alavés está em 11° lugar em La Liga e acumula 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Real Madrid é o vice-líder com 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 32 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Alavés x Real Madrid: prováveis escalações

Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco e Parada; Ibañez e Blanco; Calebe, Suarez e Rebbach; Boyé. Técnico: Eduardo Coudet.

Real Madrid: Courtois; Valdepeñas, Asencio, Tchouaméni e Huijsen; Ceballos, Arda Guler e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA
Alavés x Real Madrid
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha
Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, 17h

