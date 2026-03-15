Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva'

A derrota para o Coritiba marcou o segundo jogo e a segunda derrota de Léo Condé no comando do Leão. Após o revés no Estádio Couto Pereira, o treinador avaliou a atuação da equipe e destacou que, apesar do resultado negativo, viu evolução na postura do time dentro de campo, principalmente no aspecto competitivo e na organização defensiva.

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Para o confronto, Condé promoveu mudanças no sistema tático utilizado pelo Remo desde a temporada passada. O treinador optou por escalar a equipe com dois atacantes, em vez do tradicional modelo com três homens de frente. Na prática, Alef Manga atuou mais aberto pelo lado esquerdo, enquanto Jajá apareceu pelo lado direito, buscando acelerar as transições ofensivas. Já Vitor Bueno alternou funções durante a partida e, em diversos momentos, apareceu mais próximo da área adversária, exercendo o papel de um falso nove.

“A gente sai bastante chateado, mas ao mesmo tempo, a equipe hoje caminhou mais no sentido do que a gente gosta. A gente fez um primeiro tempo equilibrado, onde a gente optou por povoar o meio-campo, onde eles são fortes, e tiramos um pouco a transição deles, onde eles são fortes com Breno Lopes e Ronier”.

O treinador também avaliou que, principalmente na etapa final, o Remo conseguiu competir melhor e reduzir os espaços do adversário, que vinha de resultados importantes na competição. “Hoje o que me agradou foi a postura da equipe, competiu, foi mais agressiva, não deixando o adversário se sentir a vontade dentro do jogo, no segundo tempo principalmente. A gente conseguiu encurtar essa boa equipe do Coritiba, que venceu Cruzeiro e Corinthians fora, conseguimos jogar uma partida de igual pra igual, em alguns momentos até melhor”.

Sobre a mudança no modelo ofensivo, Condé explicou que a ideia era acelerar as transições e explorar os espaços pelos lados do campo, mas reconheceu que o gol sofrido acabou alterando o panorama da partida. “Fizemos a opção de fazer uma transição rápida, com Jajá aberto pela direita e Alef pela esquerda, tivemos até possibilidades, infelizmente numa fatalidade, de um lance que a gente perdeu, eles conseguiram chegar ao gol”.

João Lucas foi substituído após lesionar o joelho direito (Raul Martins)

Mesmo após sofrer o gol, o treinador acredita que a equipe conseguiu se reorganizar e terminar o primeiro tempo com maior volume de jogo, embora sem conseguir transformar isso em chances claras. “Sentimos um pouco até dez minutos depois do gol, mas depois conseguimos assentar na partida, a gente terminou o primeiro tempo com mais volume que o Coritiba, porém fizemos escolhas erradas”.

Condé também voltou a destacar a postura competitiva do time, mas ressaltou que o Remo precisa começar a somar pontos o quanto antes para sair da parte de baixo da tabela. “A equipe hoje competiu mais, com toda atmosfera, a equipe não sentiu, a gente espera continuar evoluindo, mas com resultado, a equipe precisa pontuar o quanto antes”.

O treinador lembrou ainda que sua chegada ao clube é recente e que o calendário apertado tem dificultado a implementação de ajustes mais profundos no modelo de jogo. “Não tivemos tempo pra treinar, talvez depois do jogo com o Bahia, nós temos alternativa de trabalhar a semana toda com uma equipe base, mandar uma equipe alternativa pra fazer o jogo da Copa Norte, e a gente ter uma semana de trabalho”.

Até lá, o Remo terá compromissos importantes pela frente no Campeonato Brasileiro. O time ainda enfrenta o Flamengo, na próxima quinta-feira (19) e o Bahia no dia 21, jogo onde Condé seguirá avaliando o elenco jogo a jogo para encontrar a melhor formação.

“De qualquer forma ainda temos Flamengo e Bahia pela frente, a gente vai observando de um jogo para o outro, percebendo de dificuldades. Quando entender que tem mudar peça, vou mudar, quando eu sentir que tem que mudar a plataforma de jogo, vou mudar”.

Sobre o duelo contra o Flamengo, Condé reforçou que o Remo precisará repetir a postura competitiva demonstrada diante do Coritiba, mas com maior eficiência ofensiva para buscar um resultado positivo. “Vai ser um jogo dificílimo, a gente tem que ter a postura de hoje”.