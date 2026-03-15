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Pedro Rocha marca, Remo perde para o Coritiba e segue sem vencer no Brasileirão

Ex-artilheiro do acesso azulino decide no Couto Pereira, Leão estaciona na zona, em 18º, e ainda pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro na rodada

Igor Wilson
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Artilheiro marcou contra o ex-clube e comemorou (ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Com direito à “lei do ex”, o time do Remo sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro – a segunda consecutiva. O time paraense foi superado pelo Coritiba por 1 a 0 neste domingo (15), no Estádio Couto Pereira lotado, pela sexta rodada, com gol de Pedro Rocha — justamente um dos destaques da campanha azulina de acesso no ano passado. Com o resultado, o Leão permanece com três pontos e segue na 18ª colocação, ainda sem vencer na competição, podendo ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que enfrenta o Vasco ainda nesta rodada. 

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1º Tempo 

O primeiro tempo mostrou um Clube do Remo ainda em adaptação ao novo esquema proposto por Léo Condé. Com dois atacantes — Alef Manga e Jajá — e Vitor Bueno aparecendo muitas vezes como um falso 9, o time paraense teve dificuldades para se organizar em campo. A equipe adotou postura mais defensiva e permitiu que o Coritiba tivesse mais posse de bola, enquanto tentava explorar contra-ataques. A principal tentativa azulina veio aos oito minutos, quando Jajá roubou a bola e arriscou de fora da área. 

O jogo seguia com poucas chances claras para ambas as equipes até os 23 minutos, quando um erro individual mudou o rumo da partida. O lateral Sávio se atrapalhou ao tentar ganhar um tiro de meta, perdeu a bola para JP Chermont, que avançou pela direita e cruzou na medida para Pedro Rocha, o ex-artilheiro azulino. Livre na área, o atacante finalizou de primeira; a bola ainda tocou no travessão antes de entrar, abrindo o placar para os paranaenses. 

Pouco depois, o Remo ainda teve um problema físico. Aos 28 minutos, o lateral João Lucas caiu de mau jeito após disputa aérea, sentiu o joelho e deixou o campo chorando com muitas dores, sendo substituído por Marcelinho. O time paraense pareceu sentir o golpe e passou a cometer erros na saída de bola, enquanto o Coritiba controlava o ritmo da partida. 

Antes do intervalo, o Coxa quase ampliou. Aos 41, após novo cruzamento de JP Chermont, Sebastián Gómez cabeceou livre dentro da área, mas o goleiro Marcelo Rangel fez uma defesa espetacular, salvando a bola em cima da linha. O lance resumiu a etapa inicial: o Coritiba foi mais perigoso e eficiente, enquanto o Remo terminou os primeiros 45 minutos sem acertar um chute sequer na direção do gol adversário. 

2º Tempo 

image Zé Ricardo teve atuação apagada (ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

A etapa complementar começou com nova mudança no Clube do Remo. O técnico Léo Condé sacou Sávio, que teve atuação apagada, e colocou Kayky Almeida improvisado na lateral-esquerda — repetindo uma solução que já havia sido usada pelo ex-treinador Osorio. Mesmo com a tentativa de reorganização, quem voltou mais perigoso foi o Coxa. Aos cinco minutos, Breno Lopes avançou pela esquerda e rolou para Lucas Ronier, que chegou batendo de primeira, mas Marllon apareceu para bloquear. 

O Remo até tentou responder e chegou com uma cabeçada de Alef Manga que passou perto do gol de Pedro Rangel. Em seguida, Marcelinho cruzou rasteiro na área e quase encontrou Alef Manga novamente, mas a defesa paranaense cortou a tempo. Apesar de ter mais presença ofensiva em alguns momentos, o time paraense esbarrava na falta de organização e na boa marcação do Coritiba, em um segundo tempo bastante truncado. 

Aos 12 minutos, o Leão chegou a balançar as redes. Após ligação direta da defesa, Alef Manga entrou na área e empurrou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. A equipe azulina seguiu tentando, principalmente em chutes de média distância. Vitor Bueno arriscou de fora da área e obrigou Pedro Rangel a espalmar, enquanto o próprio Alef Manga também tentou de longe, mas mandou por cima. 

Na reta final, Condé colocou Yago Pikachu em campo no lugar de Patrick, tentando aumentar a presença ofensiva em busca do empate. O Coritiba, porém, mostrou maturidade para administrar a vantagem, baixou as linhas e passou a explorar os espaços. Aos 37 minutos, quase ampliou quando Sebastián Gómez ficou com a sobra na área e chutou forte, obrigando Marcelo Rangel a fazer grande defesa. Sem conseguir transformar a pressão em chances claras, o Remo ainda chegou perigosamente com um chute de Marcelinho e Vitor Bueno de falta, mas no geral seguiu pouco eficiente no ataque, enquanto o Coxa controlou o jogo até confirmar sua segunda vitória consecutiva. 

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