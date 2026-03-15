Pedro Rocha marca, Remo perde para o Coritiba e segue sem vencer no Brasileirão Ex-artilheiro do acesso azulino decide no Couto Pereira, Leão estaciona na zona, em 18º, e ainda pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro na rodada Igor Wilson 15.03.26 20h32 Artilheiro marcou contra o ex-clube e comemorou (ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) Com direito à “lei do ex”, o time do Remo sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro – a segunda consecutiva. O time paraense foi superado pelo Coritiba por 1 a 0 neste domingo (15), no Estádio Couto Pereira lotado, pela sexta rodada, com gol de Pedro Rocha — justamente um dos destaques da campanha azulina de acesso no ano passado. Com o resultado, o Leão permanece com três pontos e segue na 18ª colocação, ainda sem vencer na competição, podendo ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que enfrenta o Vasco ainda nesta rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo 1º Tempo O primeiro tempo mostrou um Clube do Remo ainda em adaptação ao novo esquema proposto por Léo Condé. Com dois atacantes — Alef Manga e Jajá — e Vitor Bueno aparecendo muitas vezes como um falso 9, o time paraense teve dificuldades para se organizar em campo. A equipe adotou postura mais defensiva e permitiu que o Coritiba tivesse mais posse de bola, enquanto tentava explorar contra-ataques. A principal tentativa azulina veio aos oito minutos, quando Jajá roubou a bola e arriscou de fora da área. O jogo seguia com poucas chances claras para ambas as equipes até os 23 minutos, quando um erro individual mudou o rumo da partida. O lateral Sávio se atrapalhou ao tentar ganhar um tiro de meta, perdeu a bola para JP Chermont, que avançou pela direita e cruzou na medida para Pedro Rocha, o ex-artilheiro azulino. Livre na área, o atacante finalizou de primeira; a bola ainda tocou no travessão antes de entrar, abrindo o placar para os paranaenses. Pouco depois, o Remo ainda teve um problema físico. Aos 28 minutos, o lateral João Lucas caiu de mau jeito após disputa aérea, sentiu o joelho e deixou o campo chorando com muitas dores, sendo substituído por Marcelinho. O time paraense pareceu sentir o golpe e passou a cometer erros na saída de bola, enquanto o Coritiba controlava o ritmo da partida. Antes do intervalo, o Coxa quase ampliou. Aos 41, após novo cruzamento de JP Chermont, Sebastián Gómez cabeceou livre dentro da área, mas o goleiro Marcelo Rangel fez uma defesa espetacular, salvando a bola em cima da linha. O lance resumiu a etapa inicial: o Coritiba foi mais perigoso e eficiente, enquanto o Remo terminou os primeiros 45 minutos sem acertar um chute sequer na direção do gol adversário. 2º Tempo Zé Ricardo teve atuação apagada (ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) A etapa complementar começou com nova mudança no Clube do Remo. O técnico Léo Condé sacou Sávio, que teve atuação apagada, e colocou Kayky Almeida improvisado na lateral-esquerda — repetindo uma solução que já havia sido usada pelo ex-treinador Osorio. Mesmo com a tentativa de reorganização, quem voltou mais perigoso foi o Coxa. Aos cinco minutos, Breno Lopes avançou pela esquerda e rolou para Lucas Ronier, que chegou batendo de primeira, mas Marllon apareceu para bloquear. O Remo até tentou responder e chegou com uma cabeçada de Alef Manga que passou perto do gol de Pedro Rangel. Em seguida, Marcelinho cruzou rasteiro na área e quase encontrou Alef Manga novamente, mas a defesa paranaense cortou a tempo. Apesar de ter mais presença ofensiva em alguns momentos, o time paraense esbarrava na falta de organização e na boa marcação do Coritiba, em um segundo tempo bastante truncado. Aos 12 minutos, o Leão chegou a balançar as redes. Após ligação direta da defesa, Alef Manga entrou na área e empurrou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. A equipe azulina seguiu tentando, principalmente em chutes de média distância. Vitor Bueno arriscou de fora da área e obrigou Pedro Rangel a espalmar, enquanto o próprio Alef Manga também tentou de longe, mas mandou por cima. Na reta final, Condé colocou Yago Pikachu em campo no lugar de Patrick, tentando aumentar a presença ofensiva em busca do empate. O Coritiba, porém, mostrou maturidade para administrar a vantagem, baixou as linhas e passou a explorar os espaços. Aos 37 minutos, quase ampliou quando Sebastián Gómez ficou com a sobra na área e chutou forte, obrigando Marcelo Rangel a fazer grande defesa. Sem conseguir transformar a pressão em chances claras, o Remo ainda chegou perigosamente com um chute de Marcelinho e Vitor Bueno de falta, mas no geral seguiu pouco eficiente no ataque, enquanto o Coxa controlou o jogo até confirmar sua segunda vitória consecutiva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO MAIS UMA DERROTA Pedro Rocha marca, Remo perde para o Coritiba e segue sem vencer no Brasileirão Ex-artilheiro do acesso azulino decide no Couto Pereira, Leão estaciona na zona, em 18º, e ainda pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro na rodada 15.03.26 20h32 BRASILEIRÃO Com surpresa, Leão está escalado para duelo contra o Coritiba; confira A partida ocorre neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba 15.03.26 17h39 Campeonato Brasileiro Coritiba x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/03) pelo Brasileirão Coritiba e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.03.26 17h30 BRASILEIRÃO No Couto Pereira, Remo busca primeira vitória contra o Coritiba hoje Leão vem de derrota para o Fluminense em Belém e está atualmente na zona de rebaixamento 15.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Futebol Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil 15.03.26 11h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/03) pelo Brasileirão Palmeiras e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.03.26 17h30