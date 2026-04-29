Arrascaeta fratura a clavícula, vira desfalque para o Flamengo e preocupa Uruguai para a Copa O incidente aconteceu logo aos 16 minutos do primeiro tempo Estadão Conteúdo 29.04.26 23h52 O Flamengo ganhou uma preocupação durante a partida contra o Estudiantes pela Libertadores. O uruguaio Giorgian de Arrascaeta saiu do jogo diretamente para um hospital em La Plata, ainda na Argentina. Um exame de imagem confirmou fratura na clavícula direita. O lance aconteceu logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Ao sofrer uma entrada de Lucas Piovi, o uruguaio caiu sobre o ombro direito. Pouco depois, aos 22 minutos, o camisa 10 precisou ser substituído, com a entrada de Jorge Carrascal. Ele foi de imediato encaminhado a um hospital local para realizar exames e avaliar possível lesão. O jogador retornará ao Rio de Janeiro para iniciar a recuperação. "Após exame de imagem realizado em um hospital local, o meia Arrascaeta teve confirmada fratura na clavícula direita. O jogador retornará ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (30) juntamente com o restante da delegação", informou o Flamengo. A preocupação também é da seleção uruguaia, faltando menos de dois meses para a Copa do Mundo. O Uruguai já perdeu o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, por lesão sofrida em amistoso contra a Inglaterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo Uruguai Arrascaeta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Carlos Vinicius perde três pênaltis e Grêmio empata com Palestino na Sul-Americana 30.04.26 0h11 Atlético-MG perde para o Cienciano e fica na lanterna na Sul-Americana 29.04.26 23h58 acidente Arrascaeta fratura a clavícula, vira desfalque para o Flamengo e preocupa Uruguai para a Copa O incidente aconteceu logo aos 16 minutos do primeiro tempo 29.04.26 23h52 Palmeiras faz péssimo segundo tempo, empata no Paraguai e perde liderança na Libertadores 29.04.26 23h52