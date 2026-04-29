Palmeiras faz péssimo segundo tempo, empata no Paraguai e perde liderança na Libertadores Estadão Conteúdo 29.04.26 23h52 O Palmeiras avassalador dos últimos anos na Libertadores, com campanhas irretocáveis na fase de grupos, ainda não apareceu em 2026. O time alviverde perdeu a liderança de sua chave ao fazer mais um jogo ruim e empatar com o Cerro Porteño por 1 a 1 em Assunção, no Paraguai. No estádio La Nueva Olla, a equipe paulista foi protagonista de bons minutos no primeiro tempo e marcou com Jhon Arias. Na etapa final, porém, parou de jogar e fez péssimos 45 minutos finais. Levou merecidamente o empate do Cerro Porteño, mesmo com a evidente fragilidade técnica dos paraguaios, que ficaram satisfeitos com o ponto somado em casa. São cinco pontos para o Palmeiras, que caiu da liderança para o segundo lugar do Grupo F. O Sporting Cristal, do Peru, agora é o primeiro colocado. O Cerro tem quatro pontos e é o terceiro. Cobrado para jogar um futebol melhor do que vinha apresentando, muitas vezes limitado a retranca e lançamentos longos, o Palmeiras apresentou melhora em Assunção. No primeiro tempo, jogou tranquilo e foi dominante a partir dos 22 minutos, assim que o jogo foi retomado após a pausa para hidratação. Não foi um futebol primoroso, mas fez bem-feito o simples para controlar a partida: bola no chão, passes curtos e jogadores próximos uns dos outros. Foram algumas chances até Marlon Freitas encontrar Allan, que rolou para Arias empurrar para as redes. Allan, com o passe, se redimiu da inacreditável chance desperdiçada, na pequena área, minutos antes. Flaco e Arthur também tentaram e não foram às redes. Pobre tecnicamente, o Cerro deixou sozinho o ex-vascaíno Vegetti, centroavante bom pelo alto, sem uma oportunidade sequer. No segundo tempo, o Palmeiras é que nada produziu. Simplesmente parou de jogar o time treinado por Abel Ferreira e permitiu que os anfitriões o atacassem. Os paraguaios, mesmo com deficiências técnicas, se sentiram confortáveis e apertaram até empatar num lance de infelicidade de Carlos Miguel, que viu a bola bater em suas costas e entrar após chute de Iturbe que havia explodido na trave. O Palmeiras deixou um pouco a preguiça de lado para ir atrás da vitória. Mas com enorme dificuldade para criar e encontrar brechas na zaga do Cerro, os visitantes pouco fizeram. O gol da vitória foi evitado pelo goleiro Martín Arias, que defendeu cabeceio de Murilo no acréscimo. FICHA TÉCNICA CERRO PORTEÑO 1 X 1 PALMEIRAS CERRO PORTEÑO - Martín Arias; Quintana (Melgarejo), Velásquez, Pérez; Rodrigo Gomez (Iturbe), Morel, Viera (Klimowicz), Domínguez (Cesar Bobadilla) e Chaparro; Torres (Peralta) e Vegetti. Técnico: Ariel Holan. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Goméz, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias (Lucas Evangelista) e Allan (Felipe Anderson); Sosa (Maurício) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Arias, aos 32 do primeiro tempo; Carlos Miguel (contra), aos 26 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Allan e Iturbe. ÁRBITRO - Gustavo Tejera (Uruguai). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Cerro Porteño Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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