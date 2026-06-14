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Knicks repetem recuperação incrível, vencem Spurs no Texas e são campeões da NBA

Estadão Conteúdo

O New York Knicks é campeão da NBA pela 3ª vez em sua história. Assim como no jogo 4, neste sábado, a franquia de Nova York ficou a maior parte do jogo atrás do San Antonio Spurs. E, mais uma vez, liderado por Jalen Brunson, conseguiu uma virada impressionante. Em pleno Frost Bank Center, os Knicks levantaram o troféu Larry O Brien após vencer por 94 a 90.

A história do último encontro entre as equipes, basicamente, se repetiu. Com exceção à jogada milagrosa do jogo 4, os Knicks não precisaram definir o título nos últimos segundos. Brunson brilhou no último quarto e liderou uma arrancada impressionante para NY, que recuperou uma desvantagem que ficou na casa dos dez pontos, oscilando poucos pontos para cima ou para baixo.

Mesmo jogando em casa, os Spurs não souberam, de novo, administrar o placar nos momentos mais cruciais. Ao contrário do jogo 4, em que deixou escapar uma liderança de quase 30 pontos, desta vez o desafio foi um pouco maior, pois a diferença era bem menor. O astro Victor Wembanyama desapareceu, fruto da sua pouca experiência, tendo perdido oportunidades em rebotes e finalizações.

Brunson terminou a partida com impressionantes 45 pontos em 41 minutos. Pelos Spurs, o jovem Dylan Harper foi o destaque vindo do banco de reservas, tendo anotado 25 pontos, como cestinha de sua equipe.

O New York Knicks chega aos seu 3º título da NBA. Antes disso, ergueu a taça nas temporadas de 1970 e 1973.

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