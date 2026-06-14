Knicks repetem recuperação incrível, vencem Spurs no Texas e são campeões da NBA Estadão Conteúdo 14.06.26 0h57 O New York Knicks é campeão da NBA pela 3ª vez em sua história. Assim como no jogo 4, neste sábado, a franquia de Nova York ficou a maior parte do jogo atrás do San Antonio Spurs. E, mais uma vez, liderado por Jalen Brunson, conseguiu uma virada impressionante. Em pleno Frost Bank Center, os Knicks levantaram o troféu Larry O Brien após vencer por 94 a 90. A história do último encontro entre as equipes, basicamente, se repetiu. Com exceção à jogada milagrosa do jogo 4, os Knicks não precisaram definir o título nos últimos segundos. Brunson brilhou no último quarto e liderou uma arrancada impressionante para NY, que recuperou uma desvantagem que ficou na casa dos dez pontos, oscilando poucos pontos para cima ou para baixo. Mesmo jogando em casa, os Spurs não souberam, de novo, administrar o placar nos momentos mais cruciais. Ao contrário do jogo 4, em que deixou escapar uma liderança de quase 30 pontos, desta vez o desafio foi um pouco maior, pois a diferença era bem menor. O astro Victor Wembanyama desapareceu, fruto da sua pouca experiência, tendo perdido oportunidades em rebotes e finalizações. Brunson terminou a partida com impressionantes 45 pontos em 41 minutos. Pelos Spurs, o jovem Dylan Harper foi o destaque vindo do banco de reservas, tendo anotado 25 pontos, como cestinha de sua equipe. O New York Knicks chega aos seu 3º título da NBA. Antes disso, ergueu a taça nas temporadas de 1970 e 1973. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA New York Knicks COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 copa do mundo Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos 13.06.26 22h25 FUTEBOL Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto 13.06.26 21h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Knicks repetem recuperação incrível, vencem Spurs no Texas e são campeões da NBA 14.06.26 0h57 mma sport club Capanema Fighting acontece neste sábado com super GP na categoria peso-leve 18.11.22 17h19 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50