Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo O Liberal 13.06.26 22h50 Ancelotti não gostou do resultado da partida (Tarso Sarraf / O Liberal) O técnico Carlo Ancelotti avaliou que a ansiedade influenciou o desempenho da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), na estreia da Copa do Mundo de 2026. Em Nova Jersey, o Brasil saiu atrás no placar após gol de Saibari, mas empatou ainda no primeiro tempo com Vini Jr. Após a partida, o treinador italiano reconheceu que a equipe teve dificuldades nos minutos iniciais do confronto, principalmente pela quantidade de erros na saída de bola e pela falta de equilíbrio diante da intensidade marroquina, além de afirmar que não ficou satisfeito com o resultado. "Não começamos bem no jogo, o time estava um pouco preocupado, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo. É um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe", afirmou. VEJA MAIS Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos Em entrevista coletiva, o comandante da Seleção voltou a destacar a ansiedade da equipe e admitiu que o Brasil teve dificuldades para controlar a partida na etapa inicial "Um pouco de ansiedade acho que sim. Na primeira etapa eles saíam da pressão e faziam transições perigosas. Podíamos ter mais controle", analisou. Apesar disso, Ancelotti ressaltou a melhora apresentada após o intervalo e demonstrou confiança na evolução da equipe ao longo da competição "A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo. Tivemos muitos problemas na primeira parte, com muitas bolas perdidas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos perder a confiança", disse. O italiano também lembrou que a estreia em uma Copa do Mundo costuma trazer dificuldades e afirmou que o resultado não compromete os planos brasileiros no torneio. "Num primeiro jogo de Copa, tudo pode acontecer. A equipe não estaria perfeita no primeiro jogo. O resultado não é ruim. Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo", declarou. Mesmo reconhecendo a qualidade do adversário, Ancelotti admitiu insatisfação com o empate "Não estou satisfeito com o resultado. Devemos trabalhar para melhorar. Marrocos jogou bem, teve muita organização no jogo e foi muito difícil", concluiu. Com o empate, Brasil e Marrocos somam um ponto no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo 2026 carlo ancelotti brasil x marrocos futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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