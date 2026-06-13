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Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa

Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo

O Liberal
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Ancelotti não gostou do resultado da partida (Tarso Sarraf / O Liberal)

O técnico Carlo Ancelotti avaliou que a ansiedade influenciou o desempenho da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), na estreia da Copa do Mundo de 2026. Em Nova Jersey, o Brasil saiu atrás no placar após gol de Saibari, mas empatou ainda no primeiro tempo com Vini Jr.

Após a partida, o treinador italiano reconheceu que a equipe teve dificuldades nos minutos iniciais do confronto, principalmente pela quantidade de erros na saída de bola e pela falta de equilíbrio diante da intensidade marroquina, além de afirmar que não ficou satisfeito com o resultado.

"Não começamos bem no jogo, o time estava um pouco preocupado, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo. É um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe", afirmou.

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Em entrevista coletiva, o comandante da Seleção voltou a destacar a ansiedade da equipe e admitiu que o Brasil teve dificuldades para controlar a partida na etapa inicial

"Um pouco de ansiedade acho que sim. Na primeira etapa eles saíam da pressão e faziam transições perigosas. Podíamos ter mais controle", analisou.

Apesar disso, Ancelotti ressaltou a melhora apresentada após o intervalo e demonstrou confiança na evolução da equipe ao longo da competição

"A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo. Tivemos muitos problemas na primeira parte, com muitas bolas perdidas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos perder a confiança", disse.

O italiano também lembrou que a estreia em uma Copa do Mundo costuma trazer dificuldades e afirmou que o resultado não compromete os planos brasileiros no torneio.

"Num primeiro jogo de Copa, tudo pode acontecer. A equipe não estaria perfeita no primeiro jogo. O resultado não é ruim. Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo", declarou.

Mesmo reconhecendo a qualidade do adversário, Ancelotti admitiu insatisfação com o empate

"Não estou satisfeito com o resultado. Devemos trabalhar para melhorar. Marrocos jogou bem, teve muita organização no jogo e foi muito difícil", concluiu.

Com o empate, Brasil e Marrocos somam um ponto no Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

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