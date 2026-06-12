Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul Fábio Will 12.06.26 10h46 Panagiotis, de 35 anos, passou pelo Leão, mas perdeu espaço no time em 2026 (Igor Mota / O Liberal) Não deu tempo de receber o seguro desemprego. O meia grego Panagiotis Tachtsidis, que deixou o Remo no último final de semana, já possui um novo clube na carreira. Pana acertou com o Karmiotissa FC, equipe do Chipre, que disputa a 2ª Divisão nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Pana já foi anunciado oficialmente pelo Karmiotissa FC, que utilizou a rede oficial para realizar o anúncio da contratação. Alguns torcedores do Remo marcaram presença na publicação e deixaram mensagens de apoio ao ex-jogador azulino, que foi peça importante na conquista do acesso à Série A do campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro O grego Panagiotis Tachtsidis foi contratado pelo Leão Azul em setembro de 2025, já na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem esteve à frente da negociação para o atleta acertar com o Remo foi o então executivo de futebol azulino, Marcos Braz. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com a camisa do Remo, Panagiotis Tachtsidis entrou em campo 15 vezes, nove delas na Série B e nenhuma na Série A. O atleta perdeu espaço nesta temporada, primeiro com o técnico Juan Carlos Osorio e também com Léo Condé. Pelo Remo, o jogador marcou um gol, deu uma assistência e conquistou o título da Superocopa Grão-Pará. Além de Panagiotis Tachtsidis, o Remo rescindiu oficialmente com outros oito jogadores nesta temporada, são eles: os zagueiros Klaus e Kawan, os laterais Sávio e Jorge, os meias Dodô e Cantillo, além dos atacantes Marrony e Nico Ferreira. O atacante uruguaio Diego Hernández pode deixar o Remo, já que seu contrato encerra neste mês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol jornal amazônia panagiots futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 Futebol Ivan valoriza férias e projeta volta do Remo ao Brasileirão: 'Trabalhar bastante' Goleiro ressaltou que o período de pausa das competições serviu para 'recarregar as energias'. 11.06.26 18h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47