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Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes

O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul

Fábio Will
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Panagiotis, de 35 anos, passou pelo Leão, mas perdeu espaço no time em 2026 (Igor Mota / O Liberal)

Não deu tempo de receber o seguro desemprego. O meia grego Panagiotis Tachtsidis, que deixou o Remo no último final de semana, já possui um novo clube na carreira. Pana acertou com o Karmiotissa FC, equipe do Chipre, que disputa a 2ª Divisão nacional.

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Pana já foi anunciado oficialmente pelo Karmiotissa FC, que utilizou a rede oficial para realizar o anúncio da contratação. Alguns torcedores do Remo marcaram presença na publicação e deixaram mensagens de apoio ao ex-jogador azulino, que foi peça importante na conquista do acesso à Série A do campeonato Brasileiro.

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O grego Panagiotis Tachtsidis foi contratado pelo Leão Azul em setembro de 2025, já na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem esteve à frente da negociação para o atleta acertar com o Remo foi o então executivo de futebol azulino, Marcos Braz.

Com a camisa do Remo, Panagiotis Tachtsidis entrou em campo 15 vezes, nove delas na Série B e nenhuma na Série A. O atleta perdeu espaço nesta temporada, primeiro com o técnico Juan Carlos Osorio e também com Léo Condé. Pelo Remo, o jogador marcou um gol, deu uma assistência e conquistou o título da Superocopa Grão-Pará.

Além de Panagiotis Tachtsidis, o Remo rescindiu oficialmente com outros oito jogadores nesta temporada, são eles: os zagueiros Klaus e Kawan, os laterais Sávio e Jorge, os meias Dodô e Cantillo, além dos atacantes Marrony e Nico Ferreira. O atacante uruguaio Diego Hernández pode deixar o Remo, já que seu contrato encerra neste mês.

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