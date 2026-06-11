Ivan valoriza férias e projeta volta do Remo ao Brasileirão: 'Trabalhar bastante' Goleiro ressaltou que o período de pausa das competições serviu para 'recarregar as energias'. Junior Cunha | Especial para O Liberal 11.06.26 18h49 Goleiro fechou o gol na vitória azulina em cima do São Paulo. (Foto: Samara Miranda/Remo) O elenco do Remo entrou nos últimos dias de férias. Na próxima segunda-feira (15), os jogadores vão retomar a rotina de treinos, inicialmente de forma online com trabalhos físicos para no dia 20 de junho todos estarem no Estádio Banpará Baenão sob o comando do técnico Léo Condé. A pausa para a Copa do Mundo, aliado ao período de 15 de férias, foi valorizado pelo goleiro Ivan Quaresma. Titular da equipe na partida contra o São Paulo, que teve vitória azulina e marcou o encerramento da primeira parte da temporada, ele destacou a desgastante rotina que o clube vinha tendo em 2026. "Esse momento que a gente tem uma pausa no campeonato, dá para recarregar as energias. A gente vem de um início (de temporada) de muitos jogos e muitas viagens. É um momento para renovar as energias para a sequência do ano", disse em entrevista ao site oficial do Remo. Quando retornar em julho, o Brasileirão vai seguir até o mês de dezembro. Além disso, o Remo terá a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil já na primeira quinzena de agosto. Os confrontos do torneio serão contra o Santos, com o segundo jogo sendo em Belém, no Estádio do Mangueirão. Para Ivan, a expectativa é que o Leão possa retornar bem aos jogos. Hoje, a equipe ostenta uma sequência de quatro vitórias e um empate nas últimas seis partidas. No Brasileirão, o Remo ocupa a 18ª posição com 18 pontos, estando a três do Grêmio, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. "A nossa expectativa para a volta do campeonato é muito boa. A gente já demonstrou, principalmente nesse último mês, que podemos competir contra qualquer equipe, que a gente pode conseguir os resultados positivos. Sabemos muito bem do nosso objetivo no ano e vamos trabalhar bastante agora neste retorno (aos treinos)", finalizou. Entre os dias 21 e 22 de julho, o Remo vai encarar o Corinthians pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. O confronto será em São Paulo, na Neo Química Arena. Os detalhes da partida ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ivan valoriza férias e projeta volta do Remo ao Brasileirão: 'Trabalhar bastante' Goleiro ressaltou que o período de pausa das competições serviu para 'recarregar as energias'. 11.06.26 18h49 Futebol Marcelo Rangel antecipa retorno aos treinos no Remo Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o goleiro volta às atividades no próximo sábado, 13. 10.06.26 16h42 Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26