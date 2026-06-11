Ivan valoriza férias e projeta volta do Remo ao Brasileirão: 'Trabalhar bastante'

O elenco do Remo entrou nos últimos dias de férias. Na próxima segunda-feira (15), os jogadores vão retomar a rotina de treinos, inicialmente de forma online com trabalhos físicos para no dia 20 de junho todos estarem no Estádio Banpará Baenão sob o comando do técnico Léo Condé.

A pausa para a Copa do Mundo, aliado ao período de 15 de férias, foi valorizado pelo goleiro Ivan Quaresma. Titular da equipe na partida contra o São Paulo, que teve vitória azulina e marcou o encerramento da primeira parte da temporada, ele destacou a desgastante rotina que o clube vinha tendo em 2026.

"Esse momento que a gente tem uma pausa no campeonato, dá para recarregar as energias. A gente vem de um início (de temporada) de muitos jogos e muitas viagens. É um momento para renovar as energias para a sequência do ano", disse em entrevista ao site oficial do Remo.

Quando retornar em julho, o Brasileirão vai seguir até o mês de dezembro. Além disso, o Remo terá a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil já na primeira quinzena de agosto. Os confrontos do torneio serão contra o Santos, com o segundo jogo sendo em Belém, no Estádio do Mangueirão.

Para Ivan, a expectativa é que o Leão possa retornar bem aos jogos. Hoje, a equipe ostenta uma sequência de quatro vitórias e um empate nas últimas seis partidas. No Brasileirão, o Remo ocupa a 18ª posição com 18 pontos, estando a três do Grêmio, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

"A nossa expectativa para a volta do campeonato é muito boa. A gente já demonstrou, principalmente nesse último mês, que podemos competir contra qualquer equipe, que a gente pode conseguir os resultados positivos. Sabemos muito bem do nosso objetivo no ano e vamos trabalhar bastante agora neste retorno (aos treinos)", finalizou.

Entre os dias 21 e 22 de julho, o Remo vai encarar o Corinthians pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. O confronto será em São Paulo, na Neo Química Arena. Os detalhes da partida ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).