Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A

O Clube do Remo vive um dos momentos mais sólidos de sua história fora das quatro linhas. De acordo com o balanço financeiro referente a 2025, o patrimônio líquido azulino alcançou R$ 281,6 milhões, colocando o clube entre os oito maiores da Série A neste quesito.

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O valor representa um salto expressivo em relação a 2024, quando o patrimônio era de R$ 138,8 milhões. O crescimento acompanha a evolução das receitas do Leão nos últimos anos, impulsionada principalmente pelos acessos conquistados nas competições nacionais.

O levantamento feito pelo jornalista Carlos Ferreira, baseado nos demonstrativos financeiros do clube mostra que o Remo arrecadou R$ 82,9 milhões em 2025, o maior faturamento de sua história recente. Em comparação com 2022, quando a receita foi de R$ 21,3 milhões, o aumento foi de quase quatro vezes.

As principais fontes de arrecadação no último exercício foram a bilheteria, responsável por R$ 28,2 milhões, seguida por marketing e patrocínios, com R$ 23,6 milhões. Os direitos de transmissão renderam R$ 8 milhões, enquanto o programa de sócio-torcedor contribuiu com R$ 6,5 milhões.

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O desempenho financeiro colocou o Remo à frente de clubes tradicionais do futebol brasileiro em patrimônio líquido. Entre os times que disputam ou disputaram recentemente a Série A, o clube paraense aparece à frente de equipes como Atlético-MG, Grêmio, Fluminense, Vasco e Corinthians.

A evolução das contas acompanha a trajetória esportiva do Leão. Após permanecer na Série C em 2022 e 2023, o clube conquistou acessos consecutivos, chegando à elite nacional em 2026. O impacto já é refletido nos números, que seguem em crescimento.

Na atual temporada da Série A, o Remo já acumula mais de R$ 10 milhões de renda líquida em jogos como mandante. Para 2026, a previsão orçamentária do clube é de aproximadamente R$ 220 milhões.