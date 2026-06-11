Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional O Liberal 11.06.26 19h45 O acesso azulino no final de 2025 contribuiu para o crescimento do patrimônio do clube. (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo vive um dos momentos mais sólidos de sua história fora das quatro linhas. De acordo com o balanço financeiro referente a 2025, o patrimônio líquido azulino alcançou R$ 281,6 milhões, colocando o clube entre os oito maiores da Série A neste quesito. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O valor representa um salto expressivo em relação a 2024, quando o patrimônio era de R$ 138,8 milhões. O crescimento acompanha a evolução das receitas do Leão nos últimos anos, impulsionada principalmente pelos acessos conquistados nas competições nacionais. O levantamento feito pelo jornalista Carlos Ferreira, baseado nos demonstrativos financeiros do clube mostra que o Remo arrecadou R$ 82,9 milhões em 2025, o maior faturamento de sua história recente. Em comparação com 2022, quando a receita foi de R$ 21,3 milhões, o aumento foi de quase quatro vezes. As principais fontes de arrecadação no último exercício foram a bilheteria, responsável por R$ 28,2 milhões, seguida por marketing e patrocínios, com R$ 23,6 milhões. Os direitos de transmissão renderam R$ 8 milhões, enquanto o programa de sócio-torcedor contribuiu com R$ 6,5 milhões. VEJA MAIS Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás Remo pode ter calendário cheio e receita histórica em 2026 com acesso à Série A Clube projeta disputas simultâneas e ganhos acima de R$ 100 milhões caso confirme retorno após 31 anos. O desempenho financeiro colocou o Remo à frente de clubes tradicionais do futebol brasileiro em patrimônio líquido. Entre os times que disputam ou disputaram recentemente a Série A, o clube paraense aparece à frente de equipes como Atlético-MG, Grêmio, Fluminense, Vasco e Corinthians. A evolução das contas acompanha a trajetória esportiva do Leão. Após permanecer na Série C em 2022 e 2023, o clube conquistou acessos consecutivos, chegando à elite nacional em 2026. O impacto já é refletido nos números, que seguem em crescimento. Na atual temporada da Série A, o Remo já acumula mais de R$ 10 milhões de renda líquida em jogos como mandante. Para 2026, a previsão orçamentária do clube é de aproximadamente R$ 220 milhões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo receitas do remo em 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 Futebol Ivan valoriza férias e projeta volta do Remo ao Brasileirão: 'Trabalhar bastante' Goleiro ressaltou que o período de pausa das competições serviu para 'recarregar as energias'. 11.06.26 18h49 Futebol Marcelo Rangel antecipa retorno aos treinos no Remo Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o goleiro volta às atividades no próximo sábado, 13. 10.06.26 16h42 Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26