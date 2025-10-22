Capa Jornal Amazônia
Remo pode ter calendário cheio e receita histórica em 2026 com acesso à Série A

Clube projeta disputas simultâneas e ganhos acima de R$ 100 milhões caso confirme retorno após 31 anos.

A torcida azulina projeta uma temporada memorável em 2026. (Fábio Will / O Liberal)

A temporada de 2025 do Clube do Remo tem sido apontada como a mais surpreendente desde o início do século. Com a equipe firme na briga pelo acesso na Série B e próxima de retornar à elite nacional após 31 anos, o Leão Azul vive a possibilidade de uma virada histórica. Em caso de promoção, o clube terá um calendário repleto de competições em 2026.

Com a eventual subida para a Série A, o Remo iniciará o ano com uma agenda intensa, disputando Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense e Brasileirão já no mês de janeiro.

O primeiro compromisso está previsto para os dias 10 ou 11 de janeiro, na final da Supercopa contra o Águia de Marabá. O Parazão deve começar no dia 24, e a estreia no Brasileirão está marcada para o dia 28. Em março, o clube passará a disputar a Copa Norte, reinserida no calendário da CBF, e, em abril, entrará na Copa do Brasil já na quinta fase, reservada aos times da elite. Uma eventual conquista regional pode ainda garantir vaga na Copa Verde, prevista para junho.

Durante a maratona do primeiro semestre, o Brasileirão terá uma pausa no período da Copa do Mundo, entre junho e julho, o que proporcionará um intervalo para recuperação física e planejamento.

Além dos desafios esportivos, o acesso poderá render ao Remo uma receita superior a R$ 100 milhões, considerando direitos de transmissão, bilheteria, patrocínios e cotas nacionais. Como membro da Libra, o clube asseguraria cerca de R$ 52 milhões na divisão igualitária, com possibilidade de ultrapassar os R$ 95 milhões conforme desempenho e audiência.

A participação na Série A também tende a atrair novos patrocinadores e impulsionar projetos de modernização do Baenão e do centro de treinamento no Outeiro. Caso confirme o retorno à elite, o Fenômeno Azul poderá viver em 2026 uma das temporadas mais intensas e financeiramente promissoras de sua história.

