O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre'

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona.

Pedro Garcia
fonte

Durante a conversa com o jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, Hélio expressou grande carinho por Guto e se mostrou confiante no sucesso do time azulino (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, no YouTube, o ex-treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos, abriu o coração ao falar sobre sua forte ligação com o atual técnico do Remo, Guto Ferreira. Durante a conversa com o jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, Hélio expressou grande carinho por Guto e se mostrou confiante no sucesso do time azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Eu tenho uma relação com o Guto desde 1994. Ele é muito amigo meu e, uns 20 dias antes de assumir o Remo, nós conversamos muito. Eu tenho um carinho especial por ele. Tenho certeza de que essas cinco vitórias vão se transformar em mais. Hoje, eu vejo o Remo numa posição altamente positiva de acesso”, declarou.

Hélio também reforçou o perfil vitorioso e a experiência de Guto Ferreira, destacando a habilidade do técnico do Remo em gerenciar a parte psicológica do elenco — algo que considera fundamental na disputa pelo acesso.

“O cansaço mental por conta da pressão que vai acontecer nessa reta final de Série B é decisivo. Para enfrentar isso, o Guto é um mestre. Ele é um mestre na relação com os jogadores. Eu acho que o Remo tá muito bem servido”, disse Hélio dos Anjos.

O Remo vive um momento de estabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, após uma sequência positiva de cinco vitórias sob o comando de Guto Ferreira. A equipe azulina ocupa a 4ª colocação na tabela, com 54 pontos e precisa vencer mais três jogos para concretizar o sonho do acesso para a Primeira Divisão.

Agenda

O próximo compromisso do Remo será nesta sexta-feira (24/10), às 21h30, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá-MT. Um resultado positivo do Leão pode consolidar o time dentro do G4 e chegar mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

esportes

futebol

remo

Remo
