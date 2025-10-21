Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto!

Remo e Cuiabá voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (24), às 21h35, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul leva vantagem no histórico do confronto, mas ainda carrega a lembrança dolorosa da virada histórica de 2015, conhecida como o “Cuiabaço”.

De acordo com levantamento do site oGol, Remo e Cuiabá já se enfrentaram sete vezes em competições oficiais. O Leão venceu duas, empatou quatro e perdeu apenas uma, justamente a mais marcante de todas.

Apesar da boa vantagem, a única derrota azulina para o Dourado ainda é uma ferida aberta na memória da torcida. Na final da Copa Verde de 2015, o Remo venceu o primeiro jogo no Mangueirão por 4 a 1, com gols de Rafael Paty (2), Ratinho e Ameixa. No duelo de volta, porém, o Cuiabá protagonizou uma virada histórica e venceu por 5 a 1, com três gols de Raphael Luz e dois de Nino Guerreiro. Val Barreto marcou o único do Leão.

Em confrontos na casa do adversário, o Remo soma dois empates e uma derrota. Já no Mangueirão, venceu duas partidas e empatou outras duas, mantendo ampla vantagem como mandante.

Na luta direta pelo acesso à Série A, o Remo volta a campo nesta sexta-feira (24) diante do Cuiabá, buscando ampliar o retrospecto positivo e espantar o fantasma da virada de 2015. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.