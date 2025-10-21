Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino Iury Costa 21.10.25 18h11 Leão leva vantagem no histórico de duelos. (Igor Mota / O Liberal) Remo e Cuiabá voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (24), às 21h35, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul leva vantagem no histórico do confronto, mas ainda carrega a lembrança dolorosa da virada histórica de 2015, conhecida como o “Cuiabaço”. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com levantamento do site oGol, Remo e Cuiabá já se enfrentaram sete vezes em competições oficiais. O Leão venceu duas, empatou quatro e perdeu apenas uma, justamente a mais marcante de todas. Apesar da boa vantagem, a única derrota azulina para o Dourado ainda é uma ferida aberta na memória da torcida. Na final da Copa Verde de 2015, o Remo venceu o primeiro jogo no Mangueirão por 4 a 1, com gols de Rafael Paty (2), Ratinho e Ameixa. No duelo de volta, porém, o Cuiabá protagonizou uma virada histórica e venceu por 5 a 1, com três gols de Raphael Luz e dois de Nino Guerreiro. Val Barreto marcou o único do Leão. VEJA MAIS Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B Em confrontos na casa do adversário, o Remo soma dois empates e uma derrota. Já no Mangueirão, venceu duas partidas e empatou outras duas, mantendo ampla vantagem como mandante. Na luta direta pelo acesso à Série A, o Remo volta a campo nesta sexta-feira (24) diante do Cuiabá, buscando ampliar o retrospecto positivo e espantar o fantasma da virada de 2015. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b cuiabaço esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 série b Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna 21.10.25 17h26 FUTEBOL Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B 21.10.25 17h06 Futebol Léo Lang assume o gol do Remo após lesão de Rangel e ganha chance inédita na Série B Com apenas 14 jogos como profissional, goleiro de 27 anos ganha a missão de manter o time no G4 rumo ao acesso após 31 anos 21.10.25 16h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 12h20 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33