Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais

O mês de novembro para o Remo foi marcado pelo acesso à Série A, divisão que o Leão não jogava desde 1994. A subida do Time de Periçá trouxe visibilidade ao clube não só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas. Atrás apenas do Flamengo-RJ, o Remo foi o clube que mais ganhou seguidores nas redes sociais e alcançou a marca de 2 milhões de pessoas, porém, o clube azulino continua atrás do Paysandu, seu maior rival, em números totais nas plataformas.

Em estudo divulgado pelo Ibope Repucom nesta semana, repercutiu o desempenho dos clubes ao longo do mês de novembro, de todas as redes sociais. O Flamengo segue como líder absoluto em seguidores no futebol brasileiro com 65.570.029 seguidores. Neste mês de novembro o Mengão obteve um crescimento de 574 mil seguidores no “X” (antigo Twitter), 938 mil no Instagram, 200 mil no TikTok, além de 100 mil no YouTube e chegou à marca de 65 milhões de seguidores no total, somando todas as redes sociais.

Na segunda posição do ranking de novembro está o Remo. O Leão, alavancado com o acesso à Série A, teve um dos melhores desempenhos com um saldo de 200 mil novos seguidores, sendo o Instagram a principal fonte de inscritos, com 162 mil. Com isso o Leão Azul alcançou a marca de mais de 2.142.577 milhões de seguidores e ocupa a 23ª posição, porém, continua atrás do Paysandu, seu maior rival, que possui atualmente 2.200.366 milhões e está na 21ª colocação de clubes do país.

Lista dos clubes mais seguidos no futebol brasileiro (Reprodução / IBOPE Repucom)

Entrando na rivalidade entre Leão e Papão, o Remo supera o Paysandu no Facebook e no Instagram. Já o clube bicolor vence o rival no X, Youtube e também no TikTok. Os números de seguidores nas redes sociais, pode garantir aos clubes patrocínios pontuais e, dependendo do engajamento, ter valores maiores desses ativos, que possibilitam uma receita maior ao longo da temporada.

Veja a lista dos 10 clubes com mais seguidores nas redes sociais

1 – Flamengo – 65.570 milhões

2 – Corinthians – 41.107 milhões

3 – Santos - 25.554 milhões

4 – Palmeiras – 24.119 milhões

5 – São Paulo – 22.337 milhões

6 – Vasco – 13.758 milhões

7 – Grêmio – 11.963 milhões

8 – Atlético-MG – 11.839 milhões

9 – Cruzeiro – 10.914 milhões

10 – Fluminense – 9.811 milhões

21 – Paysandu – 2.200 milhões

23 – Remo – 2.142 milhões