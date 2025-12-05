Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais

Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores

Fábio Will
fonte

Leão Azul conquistou o acesso á Série A (Thiago Gomes / O Liberal)

O mês de novembro para o Remo foi marcado pelo acesso à Série A, divisão que o Leão não jogava desde 1994. A subida do Time de Periçá trouxe visibilidade ao clube não só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas. Atrás apenas do Flamengo-RJ, o Remo foi o clube que mais ganhou seguidores nas redes sociais e alcançou a marca de 2 milhões de pessoas, porém, o clube azulino continua atrás do Paysandu, seu maior rival, em números totais nas plataformas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em estudo divulgado pelo Ibope Repucom nesta semana, repercutiu o desempenho dos clubes ao longo do mês de novembro, de todas as redes sociais. O Flamengo segue como líder absoluto em seguidores no futebol brasileiro com 65.570.029 seguidores. Neste mês de novembro o Mengão obteve um crescimento de 574 mil seguidores no “X” (antigo Twitter), 938 mil no Instagram, 200 mil no TikTok, além de 100 mil no YouTube e chegou à marca de 65 milhões de seguidores no total, somando todas as redes sociais.

VEJA MAIS

image Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes
Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista.

image Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números
O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

image Jogos do Remo na Série A podem ser transmitidos na Europa; saiba detalhes
Leão Azul pode garantir um faturamento maior com a exposição da marca e de seus patrocinadores

Na segunda posição do ranking de novembro está o Remo. O Leão, alavancado com o acesso à Série A, teve um dos melhores desempenhos com um saldo de 200 mil novos seguidores, sendo o Instagram a principal fonte de inscritos, com 162 mil. Com isso o Leão Azul alcançou a marca de mais de 2.142.577 milhões de seguidores e ocupa a 23ª posição, porém, continua atrás do Paysandu, seu maior rival, que possui atualmente 2.200.366 milhões e está na 21ª colocação de clubes do país.

image Lista dos clubes mais seguidos no futebol brasileiro (Reprodução / IBOPE Repucom)

Entrando na rivalidade entre Leão e Papão, o Remo supera o Paysandu no Facebook e no Instagram. Já o clube bicolor vence o rival no X, Youtube e também no TikTok. Os números de seguidores nas redes sociais, pode garantir aos clubes patrocínios pontuais e, dependendo do engajamento, ter valores maiores desses ativos, que possibilitam uma receita maior ao longo da temporada.

Veja a lista dos 10 clubes com mais seguidores nas redes sociais

1 – Flamengo – 65.570 milhões

2 – Corinthians – 41.107 milhões

3 – Santos - 25.554 milhões

4 – Palmeiras – 24.119 milhões

5 – São Paulo – 22.337 milhões

6 – Vasco – 13.758 milhões

7 – Grêmio – 11.963 milhões

8 – Atlético-MG – 11.839 milhões

9 – Cruzeiro – 10.914 milhões

10 – Fluminense – 9.811 milhões

21 – Paysandu – 2.200 milhões

23 – Remo – 2.142 milhões

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série a

redes sociais

paysandu

paysandu

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEOAS!

Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior

Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação

05.12.25 18h48

FUTEBOL

Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias

Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026.

05.12.25 12h34

FUTEBOL

Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais

Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores

05.12.25 11h54

Futebol

Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes

Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista.

05.12.25 11h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes

Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista.

05.12.25 11h29

FUTEBOL

Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números

O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

04.12.25 15h12

FUTEBOL

Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais

Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores

05.12.25 11h54

FUTEBOL

Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias

Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026.

05.12.25 12h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda